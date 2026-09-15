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不用模具就長成愛心 由麝香葡萄雜交培育

麝香葡萄「混血」品種 兼具甜度與特殊外型

9月連日降雨影響轉色 產季可至10月中旬

日本進入葡萄採收旺季，除了台灣民眾熟悉的巨峰、麝香葡萄（シャインマスカット）之外，近年也出現不少透過雜交育種誕生的新品種。千葉縣香取市目前就有一款名為「My Heart（マイハート）」的稀有葡萄陸續成熟，最大特色是果粒在生長過程中會自然形成愛心形狀，不需要另外使用模具塑形，而且無籽、果皮爽脆，還能直接連皮食用。根據TBS NEWS DIG報導，My Heart是由日本高人氣的「麝香葡萄」（シャインマスカット）與紅葡萄品種「Wink（ウインク）」雜交培育而成，果實無籽，果皮帶有爽脆口感，可以直接連皮食用。產季初期的果實酸甜較為均衡，隨著成熟度增加，甜味也會更加明顯。My Heart最特殊之處仍在於它的外型。一般葡萄果粒多呈圓形或橢圓形，但My Heart在果實逐漸膨大時，頂端會出現向內凹陷的特性，因此從側面觀看就像一顆愛心。這種形狀是品種本身的特徵，並非果農後天加工而成。不過，雖然果實具有形成愛心的特性，要讓每顆葡萄都長出完整漂亮的形狀並不容易，栽培管理具有一定難度，目前種植My Heart的農家也相對較少，因此在日本仍屬較罕見的葡萄品種。My Heart的親本之一「麝香葡萄」則是日本相當具有代表性的葡萄品種，由日本農研機構以「安藝津21號」和「白南」雜交育成，2006年完成品種登記。麝香葡萄果粒大、糖度高且酸味較低，並具有特殊的麝香香氣，加上果皮較薄，經無籽化栽培後通常可以直接連皮食用，近年不僅成為日本高級水果市場的代表之一，也被用於培育其他葡萄新品種。至於今年生長情況，千葉縣香取市「平山葡萄園」表示，受到2026年9月雨天較多影響，My Heart的轉色速度比預期慢，目前仍有不少果粒維持綠色。園方指出，剛進入產季的My Heart已有明顯酸甜風味，之後隨成熟度提高還會進一步增加甜度，預計產季可持續至10月中旬。除了My Heart，日本近年也持續透過品種改良培育兼具甜度、口感、香氣與特殊外觀的葡萄。My Heart結合麝香葡萄的食用品質與特殊心形果粒，也反映日本葡萄育種朝向更多元品種發展的趨勢。