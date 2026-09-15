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台灣美光工會今（15）日前往美國商會召開記者會，針對勞資分潤制度提出訴求。工會表示，希望以營業利益15%作為獎金提撥基準，建立公開、透明且可驗證的長期分潤機制；若9月18日台中、21日桃園兩場勞資調解仍未獲資方提出具體方案，不排除進一步啟動罷工投票程序。美光11日宣布2026會計年度獎酬方案，台灣廠區方面，去年8月29日前到職的員工，每人可獲得新台幣100萬元特別獎金，另有最高達基本目標500%的年度績效獎金，以及額外股票獎酬。不過，台灣美光工會理事長林哲瑞表示，工會並非反對公司發放獎金，而是認為「一次性獎金不能取代制度改革」，兩者不應混為一談。工會希望參考其他記憶體大廠做法，逐步建立長期、制度化的分潤機制，並以營業利益15%作為獎金提撥基準。對於美光在勞資爭議調解期間公布獎金方案，工會也表達質疑。林哲瑞指出，美光在9月4日調解時曾表示，願意針對現行IPP獎金制度進一步協商，但工會事前並不知情，美光卻在9月11日直接對員工及外界公布新的獎金方案。工會認為，美光一方面表示部分事項仍須等待美國董事會討論，另一方面卻在調解進行期間自行公布獎金方案，相關做法已影響勞資雙方的互信。林哲瑞表示，接下來將觀察9月18日台中及9月21日桃園兩場調解進展，若資方仍未提出更明確的分潤方案，工會將主張協商破局，並朝罷工投票程序前進。工會強調，現階段爭議核心並非單一年度獎金多寡，而是希望建立一套長期、透明且能讓員工共享公司經營成果的分潤制度。對此，美光回應表示，將持續傾聽團隊成員的想法，並秉持誠信原則參與調解程序。美光指出，公司具競爭力的整體薪酬方案，目的就是確保團隊成員共享公司成功成果，而本財年的亮眼表現，來自全球各地團隊成員的投入與貢獻，其中也包括台灣團隊。美光表示，為肯定團隊成果，全球逾6萬名員工都將獲得特別感謝獎金、績效獎金及股票獎酬，此次獎酬規模創下美光歷史新高，也展現公司持續肯定並回饋員工貢獻的承諾。