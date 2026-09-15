我是廣告 請繼續往下閱讀

2%等於通膨是約定成俗 葉俊顯：台灣經濟好、不應死守2%

國際油價頻頻走高，導致台灣已連續4個月消費者物價指數（CPI）超過2%的「通膨警戒線」，更預估9月也難低於2%。對於台灣是否實質進入通膨，國發會主委葉俊顯今（15）日認為，國際上對於2%定義是約定成俗，考量到台經前景好，不應該死守2%標準。伊朗戰爭持續發展，甚至可能拖過美國11月舉行的期中選舉，布蘭特油價（Brent）、西德州原油近期紛紛漲破100美元，也進一步推升國內物價。台灣從5月CPI均漲破2%，最新的8月數據為2.04%，而預估9月還是無法降到2%以內。對此，主計總處稱通膨必須滿足「普遍性」、「顯著性」與「持續性」，否認台灣出現通膨，頂多只是物價「溫和上漲」。而身為前中華經濟研究院院長的葉俊顯分析，美國總統川普對於伊朗戰爭態度尚未決定，原本預期考量到美國物價，會在期中選舉前停戰，但如今看起來勢必會拖過選舉。回到台灣目前CPI，即便近期都在2%，但是台灣1至8月CPI更是在1.84%，因此還斷定目前屬於物價穩定階段。當被問到國內是否已出現通膨？他解釋，學界並無嚴格定義，起源是紐西蘭政府面對石油危機才定義出CPI超過2%等於通膨標準，後續國際上就依此約定成俗。葉俊顯也認為，考量到台灣經濟成長率，大家應該要慢慢接受CPI稍微高於2%這個現象，舉例韓國經濟成長率遠低於台灣，但CPI都已經達到3%水準，認為只要台灣只要維持在2%左右，不要達到3%、4%都還是正面看待。他呼籲，物價一直壓低，對於整體經濟活動並不利，就如血壓、體溫都要維持一定的漲幅，過低也不健康，物價溫和調漲，再藉由最低工資調升，讓經濟成長果實分享給全民，不要出現某一群人富裕，但其餘人只能繼續苦哈哈，重申「不要說死守在那2%。」葉俊顯最後也提醒，近期南部淹水影響到國內菜價及外食費，這是必然會發生，但是這都屬於短期波動，目前最大變數還是來自國際油價，物價影響可能還會遞延到明年，但表示物價應不會變成全面性調漲。