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第61屆電視金鐘獎戲劇類入圍名單今（15）日揭曉，迷你劇集（電視電影）女主角獎共有3位拿過金馬獎影后的女星一同角逐，分別是《忘了我記得》謝盈萱、《回魂計》舒淇和李心潔，讓收看直播的網友大呼：「這死亡之組了吧...」本屆入圍迷你劇集（電視電影）視后獎的有《客家電影院－小包袱》吳奕蓉、《回魂計》李心潔、《晚安，瑪卡龍》許莉廷、《回魂計》舒淇、《親密之海》瑞瑪席丹和《忘了我記得》謝盈萱，其中李心潔、舒淇和謝盈萱都曾經在金馬獎封后，加上得過金馬新演員獎的瑞瑪席丹、金鐘視后吳奕蓉，讓此獎含金量破表。許多網友第一時間得知迷你劇集女主角的入圍名單，紛紛表示：「這什麼可怕的名單」、「3個金馬影后耶」、「舒淇和李心潔會參加金鐘獎嗎」、「影后對影后」、「今年的死亡之組」、「瑞瑪席丹也得過金馬獎！」第61屆金鐘獎頒獎典禮將於10月23日（節目類）、24日（戲劇類）晚間7點在台北流行音樂中心隆重登場，節目類典禮主持人為陳漢典，戲劇類是陳庭妮，夏和熙、謝雨芝（Dora）為節目類紅毯主持人，木木、石知田則是戲劇類紅毯主持人。