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▲中國新規今上路！美國急示警：台胞證恐讓你「被消失」（圖／截自維基百科）

中國一項牽動兩岸與國際旅客權益的重大新規今（15）日正式生效！根據《國務院關於出境入境管理規定》，中國當局不只可以任意調閱旅客的手機、電腦等電子資料，更大幅擴大限制出境的對象範圍。就在新規上路的同一時間，美國國務院也緊急更新中國旅遊警示，直接點名「持台灣旅行證件者」恐面臨額外審查與騷擾，警示意味相當濃厚。美國國務院9月4日更新旅遊警示，持續將中國與香港列為第2級「提高警覺」，澳門則維持在第3級「重新考慮前往」。警示內容直指，中國存在任意執行當地法律的情況，且在缺乏公平透明法律程序下，可能對旅客實施出境禁令，甚至存在遭到不當逮捕或拘留的風險，提醒美國旅客赴中時務必提高警戒。這波警示中最受矚目的一點，是美方特別點名「美中雙重國籍人士、曾具有中國國籍者、持台灣旅行證件者，以及華裔美國公民」，都可能成為額外審查與騷擾的對象。美方更直接示警，中國並不承認雙重國籍身分。也就是說，如果具有美國公民身分的人，同時持有中國身分證、戶口簿，或是使用中國核發的旅行證件（包括俗稱的「台胞證」或「旅行證」）入境，中國當局很可能只認定當事人是中國公民，完全不承認其美國公民身分。這意味著一旦這類人士在中國境內遭遇出境禁令、突發意外、失蹤，甚至是逮捕或拘留等狀況，中方可能會限制、甚至直接禁止美方提供領事協助，就連未成年兒童也不例外，等於是把整套保護傘直接抽掉。旅遊警示中同時列出多類可能遭中國當局特別「盯上」的對象，包括華裔美國公民、涉及中國商業糾紛或與相關美國企業有關聯者，以及現在或過去曾與美國執法機關、軍方及情報機構有關聯的人員，還有參與美國政府資助計畫、或與美國政府有所關聯的人士,都被列入需要提高警覺的範圍。除了人身安全風險，美國國務院也特別把「網路通訊」列為新增風險項目之一，提醒旅客應該假設中國安全部門有能力讀取旅客在中國境內收發的電子郵件、簡訊及社群媒體貼文內容；甚至就算人身在美國或其他國家，只要使用的是中國App，同樣應該假設相關訊息有可能遭到攔截讀取，等於是把數位隱私風險也一併納入警示範圍。