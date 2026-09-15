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韓裁示9月29日前函送 三黨團當時均同意

390萬人津貼未入帳 許宇甄批綠營煽動民怨

立法院8月14日三讀通過今年度中央政府總預算，但距離總預算三讀已滿1個月，迄今仍未將三讀結果函送總統府和行政院。對此，國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，媒體與民進黨近期不斷炒作「總預算三讀後遲未函送」，甚至把相關津貼尚未入帳的責任栽到立法院頭上，但立法院長韓國瑜早在朝野協商時就裁示，相關議案於9月29日下會期開議前完成後再行函送，獲得三黨團同意，所以這是一場刻意製造民怨的政治操作，存心誤導人民。有媒體報指出，立法院尚未函送115年度中央政府總預算案給行政院與總統府，連帶影響追加預算案後續審議程序，以致軍公教、老農、中低收入戶、弱勢兒童等390萬人的福利與津貼加碼案無法發放。許宇甄說明，媒體與民進黨近期不斷炒作「總預算三讀後遲未函送」，甚至把相關津貼尚未入帳的責任栽到立法院頭上這是一場刻意剪掉前因後果、製造民怨的政治操作。眼睛沾到髒東西可以擦掉，腦袋是個好使的工具，更不該放著不用；民進黨、賴政府明明知道完整事實，還要睜眼說瞎話，就是存心誤導人民。許宇甄指出，韓國瑜早在8月26日朝野協商時就公開裁示，考量8月底密集院會、總預算及多項重大議案接連處理，必須給議事人員充分時間整理、校對，相關議案於9月29日下會期開議前完成後再行函送。當時三個黨團都同意，也有錄影為證，現在卻有好事之徒突然集體失憶，把自己知道的事重新包裝成「立法院卡預算」，把正常議事程序炒成政治提款機。許宇甄指出，預算三讀後還有大量附帶決議、預算數字及格式必須逐項彙整校對。民進黨若真正在乎390萬人的權益，就應該把完整事實告訴人民，而不是故意剪掉朝野協商，只留下「錢領不到」四個字煽動民怨，再把責任往在野黨身上潑，別忘了民進黨團當時也有幹部在場。許宇甄強調，媒體當然可以監督國會，但監督的前提是完整呈現事實，而不是替執政黨剪接事實、製造敵人。明知三黨共同同意的議事時程，還硬要編成「藍白卡民生」的政治劇本，不良媒體這種做法已經不是監督，讓人不得不懷疑是因為宣傳經費被刪少拿，故意帶風向為政治操作添柴火。民主需要監督，更需要基本的是非。眼睛若只挑自己想看的，腦袋再好也只是擺設。