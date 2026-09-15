我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡其昌分享蔡英文與粽子的照，號召「英爪們的站出來」。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2026.09.15）

蔡其昌開戰「中部粽」 網友秒歪樓：海景第一排肉粽來了

民進黨台北市長候選人、立委沈伯洋日前談到台灣南北飲食差異，笑稱「中南部食物真的太甜了，我真的是很受不了」，還說南北粽每年都要吵，現在甚至還有「中部粽、潮州粽」。沒想到一番玩笑話引發戰爭，總統賴清德親自到相關貼文留言「公審」，民進黨立法院黨團總召蔡其昌也加入戰局，直接開嗆「沈伯洋誰不得罪，來得罪我們中部粽」？還附上一張在出海口「刷一排肉粽角」的照片，讓網友笑翻。沈伯洋日前赴東京成立「日本後援會」，致詞時談到台灣南北飲食差異，先從粽子話題開講，笑說每年南北粽都會掀起一番爭論，「現在還可以出現中部粽、出現潮州粽，就是分支非常的多。」他接著自嘲，「像我後來也變得越來越愛戰了，我真的覺得中南部食物真的太甜了，我真的是很受不了，但是，我是選台北市長，所以應該還好。」話一說完，自己忍不住大笑。這番言論隨即釣出賴清德現身，親自留言「留南部的鄉親看，就是這個人說中南部的食物太甜！」還附上一張手指前方的照片，瞬間讓「中南部太甜」成為社群話題。蔡其昌也不甘示弱，昨天發文「沈伯洋誰不得罪，來得罪我們中部粽！」並號召「英爪們的站出來」，意外掀起一場跨黨派、跨地區的「粽子保衛戰」。蔡其昌貼文一出，立即吸引200多名網友留言，有人問「中部粽不都在海邊嗎？」還有人笑虧「沒吃過海景第一排肉粽的人，才會說中部粽太甜」。也有網友認真科普「中部粽跟南部粽、北部粽的差別在哪？」有人解答，北部粽是米炒過再包好蒸熟；南部粽是米浸泡後包入竹葉水煮；中部粽則是米炒過、包好後再水煮。還有人補充「南部粽是煮出風味，中部粽是蒸出香味」，再沾東泉辣椒醬更對味。網友顯然沒有打算讓討論停留在「哪一種粽子最好吃」，留言區一路歪樓，有人笑答「中部粽不都是水泥精製，裡面偶爾會包一些不能說的秘密嗎」、「吃中部粽要搭配『聽海』這首歌」還有人直接虧蔡其昌：「中部粽是一種擺飾，不是食物。你不要快卸任會長了在那邊亂，又沒有要選。」從沈伯洋一句「太甜」，一路燒到賴清德、蔡其昌出場護食，這場「南北大戰」意外變成民進黨內部的另類社群接力賽。