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嘉義太保茶飲市場再添新選擇，主打四季風味青茶研製的「鮮嵐茶嘉義府縣店」將於9/16正式開幕。品牌以橘色系店面打造鮮明視覺印象，並以四季為概念發展不同風味茶飲，搭配最低29元起的親民價格，吸引在地居民與喜愛嚐鮮的消費者關注。鮮嵐茶以青茶為核心，從不同季節的風味意象延伸茶飲設計，透過茶香、果香、穀物香及奶香等不同搭配，提供消費者多元選擇。相較於單一茶款的傳統茶飲形式，品牌希望透過不同風味組合，讓消費者依照當天心情、飲用習慣或口味偏好，選擇適合自己的茶飲。嘉義府縣店店面以橘色作為主要風格，營造明亮、活潑的空間氛圍，從視覺設計到飲品規劃皆強調年輕化與日常消費的便利性。店內飲品最低29元起，無論是日常上班提神、午後解渴，或是外出時想來杯手搖飲，都能以相對輕鬆的價格入手。為歡慶正式開幕，鮮嵐茶嘉義府縣店推出限時開幕活動，9月16日提供「首杯免費取、第二杯5折」優惠，限購5杯。另於9月17日至26日推出入會好禮活動，讓新加入會員的消費者享有專屬回饋，詳細活動辦法依店家現場公告為準。開幕期間同步主打金穗蕎麥茶、紅韻歐蕾及雪梨春嵐等飲品。其中，金穗蕎麥茶以穀物香氣為特色，適合喜歡清爽與溫潤茶感的消費者；紅韻歐蕾結合茶香與奶香，呈現柔和順口的風味，並可免費升級燕麥奶；雪梨春嵐則以果香搭配茶韻，提供偏好果香型飲品的消費者另一種選擇。鮮嵐茶表示，品牌希望以四季青茶研製為核心，持續發展具有辨識度的茶飲風味，同時透過親民價格與多樣化品項，讓茶飲不只是偶爾的消費，而是能融入日常生活的飲品選擇。此次嘉義府縣店正式營運，也期望服務太保及周邊地區消費者，為當地茶飲市場帶來新的品牌選擇。