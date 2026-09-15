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帛琉團適逢PIF舉行

加勒比海團也過境紐約

外交部今年「國際青年大使交流計畫」已於8月下旬至9月上旬完成出訪。對此，外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋今（15）日提到，今年分為「帛琉團」及「加勒比海團」2團，分別前往帛琉、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯，透過文化展演、青年交流、志工服務及無人機展演等方式，深化台灣與友邦交流。江振瑋今在外交部例行記者會上指出，今年「帛琉團」由他本人率領，訪問期間適逢「太平洋島國論壇」（PIF），青年大使協助「榮邦特展」導覽及接待，並在「台灣之夜」晚宴演出，向帛琉及其他太平洋國家政要介紹台灣文化與外交成果。江振瑋提到，今年首度遴選的科技應用青年大使，也在帛琉聯合辦公大樓太陽能板綠能示範區、電動巴士啟用典禮及無人機捐贈儀式中展現飛行技術。訪團另拜會帛琉觀光部長、進行志工服務，並參訪台灣技術團，了解水產養殖及農業合作成果。另外，江振瑋表示，「加勒比海團」則由外交部公使劉翼平擔任團長，先後訪問聖文森及聖克里斯多福及尼維斯，並在過境紐約期間與2友邦駐聯合國及駐紐約代表會面，交流台灣與友邦長期合作及邦誼。江振瑋指出，該訪團在聖文森晉見總督及外交部長，舉辦「台灣－聖文森文化之夜」，並與當地青年交流、參訪台灣技術團農畜計畫及舉辦青年論壇；在聖克里斯多福及尼維斯則拜會總督、副總督及行政首長，與學生交流，並舉辦「台灣文化之夜」，另參訪台灣協助推動的固體廢棄物循環利用計畫。江振瑋最後說，返程過境紐約期間，訪團也與哥倫比亞大學、耶魯大學留學生座談，並拜會青年及國際參與相關組織。今年共遴選45位大專院校學生擔任青年大使，另有10位青使協會團員參與，透過英語宣介、文化表演及無人機等專長，展現台灣青年參與國際事務的活力，並深化與太平洋及加勒比海友邦的連結。