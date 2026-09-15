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▲台北101董事長賈永婕透露，今年國慶展演共計14分鐘，將結合無人機、煙火、雷射及燈光秀，最佳觀賞點推薦靠近國父紀念館一帶。（圖／記者鍾怡婷攝）

台北101今（15）日舉辦第十屆董總上任兩周年記者會，台北101董事長賈永婕宣布，今年國慶將以「Onward Taiwan 一起點亮台灣」為主題，於10月10日國慶日晚間10點，與台北市政府聯合舉辦「2026國慶展演」，由台新新光金控獨家贊助，並攜手台北市政府警察局及交通警察大隊共同拍攝宣傳影片，現場也搶先公開30秒預告片。她也提前透露，賈永婕透露，今年國慶展演共計14分鐘，將結合無人機、煙火、雷射及燈光秀，最佳觀賞點推薦靠近國父紀念館一帶，市政府前的新仁愛路也是推薦觀賞區域，後續將再進一步公布交通管制計畫。賈永婕表示，歷年台北101國慶煙火都不會特別強調煙火發數，不過今年整體規模會比去年更加盛大，無人機數量也從去年的500台增加至600台。回憶去年國慶展演，她坦言是任內最緊張的大型活動，因為無人機表演受到天候影響很大，風速超過4級就無法飛行。「今年吸取去年的經驗，不過也有很多部分打掉重練。」賈永婕指出，包括無人機起飛地點、起飛方向等，整體規劃都與去年不同，「不過這是台灣的生日，希望邀請全球一起喝采。」她也提到，這是台北101第三次的國慶煙火，第一年小而美，第二年我們展現了無窮的韌性，甚至比 Alex Honnold（艾力克斯霍諾德）徒手攀爬101更擔心，甚至有陰謀論的傳言不斷，但我們成功在大樓林立的信義區，用無人機搭配煙火展現國慶演出，台北101就像是台灣的光明燈，今年跟警察一起合作，他們就像是城市的光明燈，代表光明正義，希望點亮台灣、點亮城市角落。今年國慶展演宣傳影片以台北101、重機與無人機作為主要視覺元素，呈現不同領域共同匯聚認真的力量，一起守護城市、守護台灣永續發展的意象，而這樣的意象正與台新新光金控「認真、創新、永續」的核心精神相契合。