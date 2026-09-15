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人工智慧新創巨頭Anthropic研究員考克森（Jacob Coxon）上周公開宣布離職，並公開示警AI發展速度可能導致人類毀滅，在歐美社會意外掀起議論。Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）在內等多名美國AI企業領袖近日以安全理由呼籲放慢AI研發腳步。如今又有前 Google DeepMind 員工加入這個警告行列，他真心認為AI有一天會失控殺死人類。根據路透報導，曾在Google AI實驗室Google DeepMind任職的前研究員楚格泰（Bilal Chughtai）週一在X平台表示，「我近期已從 Google DeepMind 離職，先前在團隊中負責通用人工智慧（AGI）的安全與對齊研究」，他提到，「我真心地相信 AI 有能力毀滅我們所有人，而我們避免這個結果的時間可能不多了。」楚格泰補充指出，安全地發展 AI 並非不可能，但需要各方協調，以避免各大 AI 企業之間陷入這種盲目的惡性競爭。必須將 AI 的發展速度調整至社會能夠承受的範圍，讓新風險能在造成極端危害前被及時解決，根據 LinkedIn 個人檔案顯示，楚格泰在 Google DeepMind 擔任研究工程師期間曾共同發表多篇論文，並已於 2026 年 7 月離職。針對此消息，Google 未立即回應置評請求。AI毀滅人類以及放緩發展的論調近期在美國掀起議論，在 Anthropic 研究員考克森（Jacob Coxon）上週宣布辭職後，大眾對 AI 潛在威脅的恐慌日益加劇。考克森當時指出，他離職的部分原因在於「開發 AI 的團隊打從心裡相信，AI 可能會在 10 年內毀滅全人類」。Anthropic 的安全研究員胡賓格（Evan Hubinger）隨後回應考克森的發言，並表示他認為未來十年內 AI 導致全人類滅絕的機率「高於 10%」。隨著近期疑慮升溫，Anthropic 執行長阿莫戴（Dario Amodei）於週末呼籲應放慢先進 AI 的開發腳步，此舉罕見地獲得了SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）與 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）的支持，同時也引發了關於「AI 毀滅論（doomerism）」的激烈論辯。然而，美國總統川普（Donald Trump）對相關說法不以為然，直言AI產業要求監管的呼籲根本是一場「騙局」。