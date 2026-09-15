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▲遠雄建設同步推出都市更新形象影片，以老宅居民日常生活經驗為切入點，呈現都市更新對居住品質提升的重要性。（圖／遠雄建設提供 ）

▲遠雄建設全新官方網站正式上線，以「利害關係人溝通平台」為定位，整合客戶服務、投資人資訊、都市更新與永續成果等內容。 （圖／遠雄建設提供 ）

遠雄建設正式發布全新品牌形象影片，並同步上線全新官方網站，透過品牌內容與數位平台全面升級，重新詮釋「Living Better 美好共生」品牌理念。此次品牌影片與官網改版，不僅是數位介面的更新，更是遠雄建設以使用者需求為核心，推動品牌溝通轉型的重要里程碑。品牌形象影片首度採用動畫敘事手法，以人們對理想生活的期待為出發點，透過「移除隔閡、引入自然、減少浪費」等生活情境，呈現人、建築與環境共好的品牌價值，將永續共享理念轉化為更貼近大眾的生活語言。除品牌影片外，遠雄建設同步推出都市更新形象影片，從老宅居民熟悉的日常生活切入，透過生活化內容呈現居住更新需求與社區再生價值，展現長期深耕都市更新領域的實務經驗與溝通成果。此次同步上線的全新官網，則以「利害關係人溝通平台」定位重新規劃，整合建案資訊、客戶服務、都市更新、人才招募、投資人專區及永續成果等內容，協助客戶、地主、投資人、求職者及ESG關注者快速取得所需資訊。官網首頁更採用3D微城市設計概念，以水岸、綠意與生活場景具象呈現遠雄建設「美好共生」品牌願景。遠雄建設總經理王耀堂表示，品牌溝通的關鍵不在於企業說了多少，而在於能否回應使用者真正關心的需求。此次品牌影片與官網改版，皆從使用者視角重新設計，希望讓「美好共生」不只是品牌主張，而能成為每一次接觸與互動中實際感受到的品牌體驗。遠雄建設表示，未來將持續透過數位平台與創新內容深化品牌溝通，串聯客戶體驗、永續發展與利害關係人互動，打造更具影響力的建築品牌價值。