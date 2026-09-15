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王品買一送一熱賣排行榜Top5推薦！冠軍不是石二鍋、青花驕才第四

王品集團回應《NOWNEWS今日新聞》，證實銷售排行榜Top5：

▲王品Uber Eats買一送一優惠活動，目前熱賣排行榜由聚「和風昆布雪花豬肉鍋」奪冠。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲王品青花驕「驕心涼拌酸辣粉」買一送一，口碑依然不俗。（圖／讀者提供）

王品Uber Eats買一送一外送優惠！19品牌、20款菜單一次整理

▲王品Uber Eats買一送一又來了！19品牌優惠菜單一次看。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/）

「叼貓 麻辣烤魚」進駐台北信義區ATT 4 FUN！開幕5折優惠

▲全新「叼貓 麻辣烤魚」餐飲品牌進駐台北信義區ATT 4 FUN。（圖／叼貓提供）

牆，多達160位客席還有小舞台區，瞄準信義區年輕食客與潮流消費族群。



▲單點菜單提供多款串烤菜色。（圖／叼貓提供） 送2000ml的解辣神器一柱。當日壽星還贈送生日限定「叼貓圓型抱枕」；寵愛ATT會員，可享烤魚現折100元優惠。



叼貓麻辣烤魚 餐廳資訊

地址：ATT 4 FUN 台北市信義區松壽路12號6樓

電話：02-2720-8180

時間：周一至周日11:00-02:00





▲叼貓麻辣烤魚餐廳空間。（圖／叼貓提供）



王品Uber Eats「買一送一」外送優惠熱賣，官方回應《NOWNEWS今日新聞》證實，9月開學季銷售排行榜Top5出爐，冠軍不是石二鍋！超人氣青花驕「驕心涼拌酸辣粉」才排第四名，前三名依序為聚、12mini、原燒，以火鍋和燒肉丼飯最受歡迎，到底該怎麼點最划算？19大品牌、20款優惠菜單推薦一次整理。開學季王品再度攜手Uber Eats推出「指定品項買一送一」外送優惠十分熱賣！活動從9月9日開賣至今，在社群受到許多饕客熱論。沒想到冠軍竟然不是石二鍋！超人氣青花驕「驕心涼拌酸辣粉」才排第四名。Threads上網友分享「12mini黃金雞湯雙倍嫩雞鍋平均一鍋150元，再搭配Uber Eats優惠，折扣完平均一鍋139元，雞肉嫩、料多，有給沙茶醬也有辣椒醬，非常划算」。還有饕客表示「訂不到青花驕，只好改訂原燒。但原燒也沒讓人失望耶，這肉量真的令人驚艷」；《NOWNEWS今日新聞》記者朋友也說，和男友兩人正好一起吃和風昆布雪花豬肉鍋「買一送一」，價格實惠、而且滿滿一鍋有吃飽。推薦給還不知道怎麼點的民眾參考。：比利時巧克力莓果蛋糕「買一送一」158元：焗烤香料嫩雞飯「買一送一」268元：炙香石燒豚釜飯＋日式布丁「買一送一」280元日式唐揚雞丼飯＋金桔檸檬冰沙「買一送一」288元：鮮蝦季節水果沙拉＋飲品（1杯）「買一送一」168元：醬燒雪花牛＋蔥蛋「買一送一」316元：大阪燒豚丸拼唐揚雞「買一送一」299元：和風昆布雪花豬肉鍋「買一送一」258元：驕心涼拌酸辣粉套餐「買一送一」249元：極上牛丼飯（大盛）「買一送一」239元：銷魂雞肉飯餐盒「買一送一」178元：芋香鴨絲米粉個人餐「買一送一」359元：御饌海南雞餐「買一送一」438元：起家雞獨享餐「買一送一」429元、梅汁梅花肉獨享餐「買一送一」429元：嚴選醬燒豬丼「買一送一」179元：日式洋蔥牛丼188元：五色韓醬豬梅花拌飯「買一送一」270元：檸檬冬瓜冰沙「買一送一」39元：黃金雞湯雙倍嫩雞鍋「買一送一」299元即日起至9月22日，王品Uber Eats外送指定品項買一送一快吃起來。Uber Eats App結帳時輸入優惠碼「一起吃王品」，還有機會獲得限量「滿額折100元」優惠。提醒大家，該優惠由Uber Eats採隨機贈送，每位消費者適用的滿額門檻可能不同。ATT集團推出全新品牌「叼貓 麻辣烤魚」，宣布9月18日正式插旗台北信義區、進駐ATT 4 FUN 6樓開幕，主推獨家研製的七款麻辣烤魚，以辣椒、藤椒、蒜蓉、孜然等辛香料，搭配番茄果香等食材，推薦「油潑麻辣」、「香辣孜然」，或不吃辣可選「黃金蒜蓉」與「番茄果香」等，標榜喜歡香麻濃烈口味、到偏好酸甜的清爽風味都能被滿足。同步推出叼味烤肉串、獨特烤豆腐、起司烤地瓜等單點系列菜單，供民眾自由搭配嚐鮮。店內設置超萌靈魂人物「叼貓」公仔與打卡