王品Uber Eats「買一送一」外送優惠熱賣，官方回應《NOWNEWS今日新聞》證實，9月開學季銷售排行榜Top5出爐，冠軍不是石二鍋！超人氣青花驕「驕心涼拌酸辣粉」才排第四名，前三名依序為聚、12mini、原燒，以火鍋和燒肉丼飯最受歡迎，到底該怎麼點最划算？19大品牌、20款優惠菜單推薦一次整理。
王品買一送一熱賣排行榜Top5推薦！冠軍不是石二鍋、青花驕才第四
開學季王品再度攜手Uber Eats推出「指定品項買一送一」外送優惠十分熱賣！活動從9月9日開賣至今，在社群受到許多饕客熱論。王品集團回應《NOWNEWS今日新聞》，證實銷售排行榜Top5：
第5名：西堤「焗烤香料嫩雞飯」
第4名：青花驕「驕心涼拌酸辣粉套餐」
第3名：原燒「嚴選醬燒豬丼」
第2名：12mini快煮小火鍋「黃金雞湯雙倍嫩雞鍋」
第1名：聚「和風昆布雪花豬肉鍋」
沒想到冠軍竟然不是石二鍋！超人氣青花驕「驕心涼拌酸辣粉」才排第四名。Threads上網友分享「12mini黃金雞湯雙倍嫩雞鍋平均一鍋150元，再搭配Uber Eats優惠，折扣完平均一鍋139元，雞肉嫩、料多，有給沙茶醬也有辣椒醬，非常划算」。
還有饕客表示「訂不到青花驕，只好改訂原燒。但原燒也沒讓人失望耶，這肉量真的令人驚艷」；《NOWNEWS今日新聞》記者朋友也說，和男友兩人正好一起吃和風昆布雪花豬肉鍋「買一送一」，價格實惠、而且滿滿一鍋有吃飽。推薦給還不知道怎麼點的民眾參考。
王品Uber Eats買一送一外送優惠！19品牌、20款菜單一次整理
◾️王品牛排：比利時巧克力莓果蛋糕「買一送一」158元
◾️西堤牛排：焗烤香料嫩雞飯「買一送一」268元
◾️藝奇 日式料理：炙香石燒豚釜飯＋日式布丁「買一送一」280元
◾️陶板屋：日式唐揚雞丼飯＋金桔檸檬冰沙「買一送一」288元
◾️夏慕尼：鮮蝦季節水果沙拉＋飲品（1杯）「買一送一」168元
◾️就饗 鐵板燒：醬燒雪花牛＋蔥蛋「買一送一」316元
◾️品田牧場：大阪燒豚丸拼唐揚雞「買一送一」299元
◾️聚 日式鍋物：和風昆布雪花豬肉鍋「買一送一」258元
◾️青花驕：驕心涼拌酸辣粉套餐「買一送一」249元
◾️和牛涮：極上牛丼飯（大盛）「買一送一」239元
◾️尬鍋：銷魂雞肉飯餐盒「買一送一」178元
◾️享鴨：芋香鴨絲米粉個人餐「買一送一」359元
◾️莆田：御饌海南雞餐「買一送一」438元
◾️丰禾：起家雞獨享餐「買一送一」429元、梅汁梅花肉獨享餐「買一送一」429元
◾️原燒：嚴選醬燒豬丼「買一送一」179元
◾️肉次方：日式洋蔥牛丼188元
◾️金咕：五色韓醬豬梅花拌飯「買一送一」270元
◾️石二鍋：檸檬冬瓜冰沙「買一送一」39元
◾️12mini快煮小火鍋：黃金雞湯雙倍嫩雞鍋「買一送一」299元
即日起至9月22日，王品Uber Eats外送指定品項買一送一快吃起來。Uber Eats App結帳時輸入優惠碼「一起吃王品」，還有機會獲得限量「滿額折100元」優惠。提醒大家，該優惠由Uber Eats採隨機贈送，每位消費者適用的滿額門檻可能不同。
「叼貓 麻辣烤魚」進駐台北信義區ATT 4 FUN！開幕5折優惠
ATT集團推出全新品牌「叼貓 麻辣烤魚」，宣布9月18日正式插旗台北信義區、進駐ATT 4 FUN 6樓開幕，主推獨家研製的七款麻辣烤魚，以辣椒、藤椒、蒜蓉、孜然等辛香料，搭配番茄果香等食材，推薦「油潑麻辣」、「香辣孜然」，或不吃辣可選「黃金蒜蓉」與「番茄果香」等，標榜喜歡香麻濃烈口味、到偏好酸甜的清爽風味都能被滿足。
同步推出叼味烤肉串、獨特烤豆腐、起司烤地瓜等單點系列菜單，供民眾自由搭配嚐鮮。店內設置超萌靈魂人物「叼貓」公仔與打卡
牆，多達160位客席還有小舞台區，瞄準信義區年輕食客與潮流消費族群。
首波試營運9月14至9月16日下午5點～晚上10點，ATT會員搶先獨享，2人以上同行用餐享7折價（每日限量50組搶先體驗）。開幕首三日9月18至9月20日，推出七種招牌烤魚「5折優惠」，打卡再
送2000ml的解辣神器一柱。當日壽星還贈送生日限定「叼貓圓型抱枕」；寵愛ATT會員，可享烤魚現折100元優惠。
叼貓麻辣烤魚 餐廳資訊
地址：ATT 4 FUN 台北市信義區松壽路12號6樓
電話：02-2720-8180
時間：周一至周日11:00-02:00
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開學季王品再度攜手Uber Eats推出「指定品項買一送一」外送優惠十分熱賣！活動從9月9日開賣至今，在社群受到許多饕客熱論。王品集團回應《NOWNEWS今日新聞》，證實銷售排行榜Top5：
第5名：西堤「焗烤香料嫩雞飯」
第4名：青花驕「驕心涼拌酸辣粉套餐」
第3名：原燒「嚴選醬燒豬丼」
第2名：12mini快煮小火鍋「黃金雞湯雙倍嫩雞鍋」
第1名：聚「和風昆布雪花豬肉鍋」
還有饕客表示「訂不到青花驕，只好改訂原燒。但原燒也沒讓人失望耶，這肉量真的令人驚艷」；《NOWNEWS今日新聞》記者朋友也說，和男友兩人正好一起吃和風昆布雪花豬肉鍋「買一送一」，價格實惠、而且滿滿一鍋有吃飽。推薦給還不知道怎麼點的民眾參考。
◾️王品牛排：比利時巧克力莓果蛋糕「買一送一」158元
◾️西堤牛排：焗烤香料嫩雞飯「買一送一」268元
◾️藝奇 日式料理：炙香石燒豚釜飯＋日式布丁「買一送一」280元
◾️陶板屋：日式唐揚雞丼飯＋金桔檸檬冰沙「買一送一」288元
◾️夏慕尼：鮮蝦季節水果沙拉＋飲品（1杯）「買一送一」168元
◾️就饗 鐵板燒：醬燒雪花牛＋蔥蛋「買一送一」316元
◾️品田牧場：大阪燒豚丸拼唐揚雞「買一送一」299元
◾️聚 日式鍋物：和風昆布雪花豬肉鍋「買一送一」258元
◾️青花驕：驕心涼拌酸辣粉套餐「買一送一」249元
◾️和牛涮：極上牛丼飯（大盛）「買一送一」239元
◾️尬鍋：銷魂雞肉飯餐盒「買一送一」178元
◾️享鴨：芋香鴨絲米粉個人餐「買一送一」359元
◾️莆田：御饌海南雞餐「買一送一」438元
◾️丰禾：起家雞獨享餐「買一送一」429元、梅汁梅花肉獨享餐「買一送一」429元
◾️原燒：嚴選醬燒豬丼「買一送一」179元
◾️肉次方：日式洋蔥牛丼188元
◾️金咕：五色韓醬豬梅花拌飯「買一送一」270元
◾️石二鍋：檸檬冬瓜冰沙「買一送一」39元
◾️12mini快煮小火鍋：黃金雞湯雙倍嫩雞鍋「買一送一」299元
即日起至9月22日，王品Uber Eats外送指定品項買一送一快吃起來。Uber Eats App結帳時輸入優惠碼「一起吃王品」，還有機會獲得限量「滿額折100元」優惠。提醒大家，該優惠由Uber Eats採隨機贈送，每位消費者適用的滿額門檻可能不同。
ATT集團推出全新品牌「叼貓 麻辣烤魚」，宣布9月18日正式插旗台北信義區、進駐ATT 4 FUN 6樓開幕，主推獨家研製的七款麻辣烤魚，以辣椒、藤椒、蒜蓉、孜然等辛香料，搭配番茄果香等食材，推薦「油潑麻辣」、「香辣孜然」，或不吃辣可選「黃金蒜蓉」與「番茄果香」等，標榜喜歡香麻濃烈口味、到偏好酸甜的清爽風味都能被滿足。
叼貓麻辣烤魚 餐廳資訊
地址：ATT 4 FUN 台北市信義區松壽路12號6樓
電話：02-2720-8180
時間：周一至周日11:00-02:00