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第61屆金鐘獎今（15）日下午公布入圍名單，主持人沈玉琳跟Melody（殷悅）憑藉《11點熱吵店》入圍「綜藝節目主持人獎」，將與《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、Lulu以及以及《全民星攻略》國城、蔡尚樺拼輸贏。其實沈玉琳去年罹患血癌、停工住院治療時，曾告假《11點熱吵店》一段時間，Melody也在2025年請辭，改由唐綺陽、胡盈禎、阿Ken代班；今年6月出院後復工，拿回主持棒3個多月就入圍金鐘，他也表示：「是我出院後最珍貴的禮物。」沈玉琳目前在錄外景，聽到入圍好消息，他表示：「真是『人生無限好』，超級開心，是我出院後最珍貴的禮物，謝謝觀眾的支持，謝謝評審的喜愛。」Melody則說：「謝謝TVBS、《11點熱吵店》的團隊以及玉琳哥，真的很開心今天收到入圍的消息，對我而言入圍就是肯定，我之前就有說過，《11點熱吵店》帶給我很多事業的高峰，這個消息帶來的幸福感太突然了，讓我又驚又喜，謝謝大家沒有放棄我，我也會繼續努力。」《11點熱吵店》自2020年9月7日開播，主打談話性綜藝，沈玉琳搭檔Melody殷悅從開播一路坐鎮至今，美女配上沈玉琳招牌的浮誇、快嘴風格，成了節目最具辨識度的組合；後來沈玉琳罹患血癌請假，Melody也於2025年7月正式畢業後，節目主持陣容重新調整，先暫由唐綺陽、胡盈禎、阿Ken代班；今年6月沈玉琳康復出院後，目前由他與唐綺陽的新組合與觀眾見面。沈玉琳與Melody其實早在2023年就曾以《11點熱吵店》入圍金鐘綜藝節目主持人獎，當年未能抱回獎座，相隔3年再拿到第二張入場券，Melody雖然已離開節目，仍以過去一年的主持表現與老搭檔一起入圍。今年「綜藝節目主持人獎」競爭相當激烈，沈玉琳、Melody以《11點熱吵店》入圍，將對上《綜藝大熱門》吳宗憲+陳漢典+Lulu（黃路梓茵）、《週末最強大》胡瓜+陳亞蘭+歐漢聲、《全民星攻略》曾國城+蔡尚樺，以及《真料理兩鍋論》邰智源+羅時豐+黃鐙輝+KID（林柏昇）+溫妮（黃于恩）、丘涵。