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9月23日起 全台開飯都能吃到侯德竹主廚研發的菜色

▲開飯川食堂宣布，與上過美食節目《黑白大廚2》、《做料理的爺爺們》的侯德竹主廚合作推新菜。（圖／饗賓集團提供）

▲開飯川食堂聯名侯德竹主廚推出「金玉胡蘿包」，呼應《黑白大廚2》「無限料理地獄」關卡代表作。（圖／饗賓集團提供）

「玖尹」宣布秋蟹盛宴開賣

8道菜為全新創作

▲「玖尹」宣布秋蟹盛宴開賣，其中8道菜為今年全新創作。（圖／「玖尹」提供）

饗賓餐旅集團「開飯川食堂」宣布，跨海攜手「韓國中餐之神」侯德竹主廚研發新菜色，這也是他首度和台灣餐廳合作，推出三道聯名料理。雙方共同以「傳承×交流×共創」為核心精神，聯袂詮釋主廚拿手菜及美食節目《黑白大廚2》中的明星菜色「臻品辛香龍蝦炒麵」、「金玉胡蘿包」以及「川味南煎丸子」，自9月23日起至12月22日於全台「開飯川食堂」門市獨家限量販售。侯德竹主廚不僅參加過《黑白大廚2》，今年還來台拍攝《做料理的爺爺們》，擁有近一甲子的中餐功力，他曾主掌南韓頂級中餐廳「八仙」 ，帶領餐廳獲選為「亞洲最佳五大餐廳」，其後創立餐廳「豪賓」，僅用13個月便摘下米其林一星榮譽。而全台「開飯川食堂」門市，將自自9月23日起吃到他研發出的三道知名菜色。像是「臻品辛香龍蝦炒麵」，源自他在《黑白大廚2》節目中的代表料理，龍蝦香煎鎖鮮，以祕製醬汁大火快炒，精準掌握火候與收汁，讓麵條充分吸附醬香，揉合龍蝦鮮味、鑊氣與辛香，呈現濃而不厚、層次分明的底蘊。第二道「金玉胡蘿包」，侯德竹主廚笑談「無限料理地獄裡最讓人念念不忘的一道紅蘿蔔料理，如今搬上了開飯的餐桌。」這道料理呼應《黑白大廚2》節目中最具討論度的「無限料理地獄」關卡代表作，以胡蘿蔔汁揉入Q糯外皮打底，包裹細緻紅豆沙後油炸至金黃香酥，打造以假亂真的外型，延續節目熱度話題。第三道「川味南煎丸子」是源自侯德竹韓國餐廳「豪賓」的招牌料理，此次侯德竹主廚與開飯團隊攜手將其經典手藝融入川味辛香，並以「先煎後燒」手法堆疊出紮實口感與濃郁醬香，把經典宴席菜演繹出熟悉又新鮮的味蕾驚喜。以新派粵菜與精緻港點享譽饕客圈的時尚中餐廳「玖尹」，則是宣告今年自9月15日起推出秋蟹盛宴。嚴選當令飽滿肥美的紅蟳與沙公，以深厚粵菜工藝為根本，創意融匯和風清新、南洋辛香、上海醬香與閩台溫潤，從手工港點、精緻冷菜至澎湃蟹蟳料理，精采呈現11道美饌。包含8款全新創作—鮮甜飽滿的「明太子蟹粉鮮蝦餃」、結合杜拜巧克力酥脆卡達伊夫內餡的「蟹皇白醬松葉蟹腿」、南洋胡椒蟹混搭台式辦桌文化的「秘調胡椒焗紅蟳」、融合港式老火湯與台式四神湯精髓的「蓮子腸薏仁紅蟳湯」、閩式乾燒結合台灣冬日薑母鴨一鍋二吃的「紅蟳乾燒薑母鴨」等。