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爸豪砸 5600 萬替兒買豪宅！國稅局追查補徵195萬

▲針對本次案例，臺北國稅局指出，納稅義務人若以自己的資金「無償為他人購置財產」，在稅法上即視同贈與。（圖／翻攝財政部臺北國稅局網站）

無償置產視同贈與！國稅局：漏報最高重罰2倍

國稅局除了將依法補徵高額的贈與稅外，還會依據同法第 44 條規定，按核定應納稅額處以 2 倍以下的重罰

將財富轉移給子女也要注意程序！臺北國稅局近日分享一個案例，去年在新北市有間5600萬豪宅被買下，結果屋主竟然是未成年人，因此遭國稅局盯上，經追查後發現資金皆是由父親提供，構成贈與論要件，最終向爸爸追討195 萬多元贈與稅。國稅局也再度解釋相關規定。國稅局特別舉出實際查獲案例說明，一名未成年人A少年於 114 年間，購買了位於新北市某精華地段的房地產，契約總價高達 5,600 萬元。由於該筆金額與甲君本身的資力顯不相當，立刻引起國稅局關注。經追查後發現，這筆龐大的購屋資金，實際上是由A少年的父親B先生直接匯款至賣方帳戶支付。此舉已明確構成以贈與論的要件，國稅局隨即通知B先生於收到通知函後 10 日內補辦贈與稅申報。最終，B先生依規定期限，以該房地的房屋評定標準價格及公告土地現值合計 2,200 萬元申報贈與總額，經核定後，國稅局表示，許多父母基於愛護子女，會出資替孩子購買房產，但此舉若未依法申報，恐將面臨高額稅金與罰鍰。國稅局明確指出，納稅義務人若以自己的資金「無償為他人購置財產」，在稅法上即視同贈與，必須依法課徵贈與稅，呼籲民眾在進行財產移轉與資金調度時，務必留意相關法規。根據《 遺產及贈與稅法 》第 5 條第 3 款規定，以自己之資金無償為他人購置財產者，其購置財產之資金將被「以贈與論」，依法應課徵贈與稅。值得注意的是，若所購置的財產為不動產，國稅局在認定贈與金額時，並非依照市價或契約總價計算，而是以土地的「公告土地現值」或「評定標準價格」，以及房屋的「評定標準價格」作為核定贈與價值的基準。面對常見的無償出資購產行為，國稅局特別發出強烈呼籲。納稅義務人若有以自身資金為他人購置財產的行為，只要符合課稅要件，就應立即主動辦理贈與稅申報。若民眾是在接獲國稅局通知後，也務必於規定的期限內完成申報手續；否則，一旦被認定違反申報義務，。提醒廣大納稅義務人務必謹慎，以免因小失大，損害了自身的財務權益。