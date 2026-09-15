我是廣告 請繼續往下閱讀

▲捷運局加派義交人員於現場協助指揮並維護行人通行安全。（圖／高市府捷運局提供）

高雄捷運大埤路與長庚兒童醫院路口昨（14）日下午發生行人號誌秒數異常提前歸零情形，原本綠燈時相設定為24秒，卻於倒數至20秒時即直接歸零，影響行人通行安全，經民眾反映後，捷運局立即會同交通局等相關單位到場查修，並於今（15）日修復正常運作。捷運局表示，因應大埤路與長庚兒童醫院路口之車流疏導與行人通行需求而新設。由於新設號誌與原路口系統進行連動整合時，新舊線路發生訊號競合，致使行人綠燈秒數出現提前歸零之異常狀況。捷運局獲報後已於第一時間會同交通局釐清原因，並立即派員趕赴現場完成修復。捷運局進一步說明，獲報後已即刻要求號誌廠商進行線路重整與參數優化，並於今（15）日順利完成線路調整及連動測試。目前新舊系統運作皆已恢復正常，行人綠燈通行秒數亦回歸標準設定。捷運局強調，後續將持續觀察該路口運作狀況，確保行車與行人通行安全。捷運局指出，在號誌調整完成前，已先加派義交人員於現場協助指揮並維護行人通行安全，同時提醒經過該路口之用路人及行人應提高警覺，配合現場人員指揮通過路口，以確保自身安全。捷運局強調，關注民眾與行車安全是捷運新建階段需要隨時注意與落實的重要工作，捷運局已迅速完成本次線路調整外，後續將針對周邊路口號誌連動情形進行通盤檢視，確保捷運工程施工期間周邊交通安全與順暢。