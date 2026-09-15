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亞洲台灣同鄉會回國訪問團今（15）日特別拜會行政院長卓榮泰，總團長林凱民致詞時提到，不捨行政團隊時常遭受立法院壓力及不公平的對待，海外鄉親都看在心裡，此外對於在野過去猛轟僑務委員會委員長徐佳青假考察、真出國等指控，強調委員長有無認真做事，海外僑胞最有資格見證，看到她走訪各地、傾聽基層、協助僑社，不能因為政治立場的不同，就任意標籤或傷害，真正認真在做事的公務人員，「你們的努力海外鄉親看得見，請繼續堅持做對的事情！」林凱民今日率團拜會院長卓榮泰與行政團隊，對於過去民眾黨抨擊徐佳青假考察、真出國等指控，也特別做出澄清，說明僑務的工作不能都在台北的辦公室內完成，委員長必須親自走進僑區，傾聽僑胞的聲音，協調僑社、關懷台商、連結青年，並在第一線凝聚海外支援台灣的力量，這些行程不是觀光，而是責任，這不是個人安排，而是國家的僑務及外交工作，「徐委員長有沒有認真做事，我們海外僑胞最有資格見證」。林凱民表示，看到徐佳青走訪各地、傾聽基層、協助僑社，也看到僑委會的團隊，為台灣在海外的努力，僑胞支持合理專業的監督，但不能接受以片面的資料，而抹滅了僑委會所有團隊的努力付出，更不能因為政治立場的不同，就任意標籤或傷害，真正認真在做事的公務人員。林凱民指出，今天藉由這個機會，要當面向院長與委員長說，「你們的努力，我們海外的鄉親看得見，你們承受的壓力，我們也感同身受，請繼續堅持做對的事情」，海外僑界一定會作為行政團隊最堅定的後盾。林凱民也意有所指稱，那今年的地方選舉，同樣關係著台灣民主的深化，以及中央政策能否在地方落實，這次返國也前往各地支援願意認真做事、服務人民及勇於承擔的參選人，海外鄉親雖然在國外，但對於台灣的民主發展絕不缺席，會凝聚海外支援的力量，讓有能力、有理想、願意為人民承擔的參選人順利當選，使中央及地方共同合作，為台灣創造更好的未來。最後林凱民也說，請院長卓榮泰放心，只要台灣有需要，海外的鄉親一定會站出來，只要有機會讓台灣走向世界，僑胞們一定會全力以赴。