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救命關鍵就在分秒之間！台中市北屯區公所替代役男蔡仁杰日前值勤時，遇民眾突發休克倒地，他毫不猶豫挺身而出，發揮 EMT-1 急救專業持續實施 CPR 並操作AED電擊，成功從鬼門關前拉回市民生命。市長盧秀燕今(15)日親自頒獎表揚，大讚蔡員臨危不亂的英雄舉措，用行動寫下替代役守護社會的最美範例。民政局長吳世瑋表示，事件發生於8月10日上午，一名民眾在北屯區公所參與調解時突然昏迷休克。現場同仁第一時間啟動緊急應變、撥打119，當日值勤的蔡員迅速上前，在消防局派遣員線上引導下持續施救，並運用公所AED完成電擊。期間調解委員與公所同仁緊密協作，維持秩序並暢通救護動線，直到消防人員到場接手送醫。吳世瑋指出，市府積極推動替代役男「EMT-1、防災士、志願服務三證照」多元培訓，讓役男不只處理日常行政，更能成為緊急事件的第一線支援力量。此次蔡員的冷靜應對，不僅獲得現場民眾與醫護人員的高度肯定，也充分驗證了市府專業培訓的實質成效。市府除由盧市長公開表揚外，也將依規定給予獎勵，期許未來持續強化基層緊急應變能量，築起完善的公共安全防護網。