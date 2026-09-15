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彰化縣村里長聯合服務總會前總會長何吉盛，被控在2024年總統大選前，招攬多名村里長赴中國重慶參訪，旅客僅負擔機票，其餘食宿、交通及行程疑由中國大陸相關單位安排，涉嫌接受中國方面指示、資助，以旅遊招待等不正利益影響選民投票。案件一審判何吉盛無罪，檢方不服上訴，台中高分院今（15）日仍認定檢方舉證不足，判決上訴駁回，維持無罪，全案仍可上訴最高法院。檢方起訴指出，何吉盛在2024年總統大選前，透過村里長系統招攬多名成員赴重慶交流旅遊，團員僅需負擔機票費用，抵達中國後的食宿、交通及參訪活動，則由當地相關單位安排，期間還有中國官員及台商出席交流餐會，並宣傳支持特定政治立場及候選人，檢方認為此舉涉及以旅遊招待等利益介入我國選舉。不過，彰化地院審理時，多數參團者表示，沒有聽聞要求支持特定候選人或政黨的言論，也不清楚旅遊期間食宿費用究竟由何人負擔；部分證人的說法還有前後不一甚至在法庭上翻供的情形。彰化地院因此認為，雖然參訪時間正值總統大選前的敏感期間，且確有接受招待的情形，但仍無法證明「旅遊招待利益」與「投票行為」之間具有對價關係，也不足以證明何吉盛是受中國大陸官方委託、指示或資助而從事賄選，因此依無罪推定原則判決無罪。檢方上訴後，台中高分院今天審理認為，檢方並未提出新的證據，無法證明何吉盛安排村里長赴重慶交流，是接受中國大陸台辦的指示、委託或資助，也無法證明何吉盛在招攬出團前、旅途中或返台後，曾為特定候選人或政黨宣傳、請託支持，並要求團員在總統、副總統及立委選舉中作出特定投票行為。法院進一步指出，即使團員赴中國後確實接受相關單位招待，也沒有證據證明團員主觀上知道這些招待屬於不正利益，更無法認定該利益與投票權如何行使之間具有對價關聯，因此難以認定構成檢方所指的投票交付賄賂罪。合議庭認為，一審以罪嫌無法證明而判何吉盛無罪，並無違誤，檢方上訴僅是再次爭執原判決，沒有提出足以推翻原判決的新證據，因此判決上訴駁回。台中高分院表示，本案仍可依《刑事妥速審判法》規定上訴最高法院，目前尚未確定。