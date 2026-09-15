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集英社遊戲宣布，知名動漫《咒術迴戰》衍生遊戲《咒術迴戰 激鬥：倖存潮汐》，發售時間將由原定的2026年延後至2027年，主要是為了進一步提升遊戲品質，不過作品仍會在「東京電玩展 2026」正式登場，提供玩家試玩體驗。《咒術迴戰 激鬥：倖存潮汐》由集英社遊戲發行、poncle 團隊負責開發，是一款主打生存大逃殺類型的動作遊戲，玩家能親自化身為《咒術迴戰》中的登場角色，在場上與眾多咒靈及其他咒術師勁敵展開激戰。遊戲支援1至8名玩家線上連線對戰，同時也提供了單人遊玩模式供玩家選擇。官方也同步公開《咒術迴戰 激鬥：倖存潮汐》第二彈預告影片，展現多位可操作角色魅力十足的攻擊招式，影片除了介紹在「咒術祭 2026」解禁的新主視覺圖外，還亮相8名頭目角色的像素美術動作演出，包含禪院直哉、羂索、真人、漏瑚、伏黑甚爾、石流龍、吉野順平與裏梅等強敵。在玩法機制上，《咒術迴戰 激鬥：倖存潮汐》承襲 poncle 團隊知名作品《吸血鬼倖存者》的升級與技能構築精髓，玩家在角色升級時，不僅能強化自身的一般技能，還可將夥伴的固有技能納入攻擊組合中，形成獨特的「共鬥流派」。玩家能靈活組合夥伴力量，打造專屬戰鬥方式。《咒術迴戰 激鬥：倖存潮汐》預計登陸 Nintendo Switch 2、PlayStation 5、Xbox Series X|S 及 Steam 等多個平台。為服務全球玩家，遊戲將支援繁體中文、日語、英語及法語等多國語言。儘管發售時間延後，豐富的遊戲內容仍讓廣大粉絲充滿期待。