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紐約洋基隊在14日（台灣時間15日）作客明尼蘇達雙城隊的比賽中，靠著第8局灌進6分的大局，最終以8：3逆轉獲勝。加上同日多倫多藍鳥不敵底特律老虎，洋基確定連續3年挺進季後賽，這也是總教練布恩（Aaron Boone）執教9年來第8度打進季後賽。然而，洋基全隊並未對現狀感到滿足，他們將目光鎖定在最後的例行賽，全力衝刺「美東分區封王」。隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）也盛讚隊友，直言團隊相當團結，為彼此而戰。比賽前段洋基一度以1：2落後，直到8局上迎來大爆發。因右肋骨疲勞性骨折缺陣長達3個月的主砲賈吉，在傷癒復出的第6場比賽、第22個打席，大棒一揮將球掃上左外野第三層看台，這發奠定勝基的3分砲（本季第18轟），正式宣告了他的霸氣回歸。賽後，洋基更衣室上演了瘋狂的香檳與啤酒浴慶祝。賈吉在被正捕手威爾斯（Austin Wells）狂噴啤酒的同時，向媒體表達了對接下來賽事的決心：「感覺棒透了！2023年我之所以選擇回到紐約，正是為了這個時刻——為了每年都能擁有爭奪世界大賽冠軍的機會。」賈吉同時也大力讚賞隊友們的團結：「這是一支非常特別的隊伍，大家都在為彼此而戰、互相扶持，而且我們還在不斷成長。今晚我們會好好慶祝，但我們知道接下來會面對什麼，我們還有山一樣多的工作要做。」儘管已經順利取得季後賽門票，但洋基更衣室內沒有人對「外卡」身分感到滿足，球隊目前的終極目標是拿下美國聯盟東區的分區冠軍。洋基（87勝63敗）目前在分區排行榜上，仍落後龍頭坦帕灣光芒（90勝59敗）3.5場勝差。在例行賽剩下不到兩週的情況下，兩軍將於9月22日起在洋基球場展開關鍵的四連戰，這輪系列賽極有可能直接決定今年美東分區的霸主誰屬。洋基本季一路走來並不輕鬆，尤其在夏天失去了賈吉的火力支援，但球隊展現了極強的韌性。總教練布恩表示：「我們今年經歷了許多傷病與逆境，但全隊依然團結一心，培養出了強大的毅力。」這段期間，洋基的年輕球員如瓊斯（Spencer Jones）、21歲的游擊手倫巴底（George Lombard Jr.）等人適時補上了戰力缺口。而更關鍵的是洋基傲視全聯盟、擁有大聯盟最低防禦率（ERA）的投手群。此役主投5.2局僅失2分非自責分的先發投手華倫（Will Warren）就充滿自信地表示：「當我們全員健康時，感覺是無人能擋的。我不認為有任何球隊會想在十月遇到我們，因為我們迎回了賈吉！這（季後賽）只是基本要求，我們期望能做成一番大事業。」