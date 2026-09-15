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▲高雄熊熱氣球與繽紛熱氣球升空，搭配田寮月世界特殊泥岩惡地地景，呈現高雄獨特的熱氣球景致。 （圖／高市府觀光局提供 ）

▲ 「2026高雄愛‧月熱氣球」9月25日起於田寮月世界率先登場，10月9日至11日國慶連假移師愛河。 （圖／高市府觀光局提供 ）

高市府觀光局舉辦之「2026高雄愛 ‧ 月熱氣球」，將於9月25日至28日、10月3日至4日在田寮月世界，10月9日至11日國慶連假移師愛河，在兩大場域接力。熱氣球繫留體驗票券將於9月16日中午12時起開放線上購票。觀光局長高閔琳表示，今年「高雄愛 ‧ 月熱氣球」活動除有高雄熊等造型熱氣球展示，也規劃2顆大型標準球提供遊客搭乘繫留體驗、登高望遠賞美景，並規劃拍照打卡裝置與特色市集。遊客不僅可在地面賞球，也能從空中視角欣賞高雄地景，搭配高雄熊熱氣球展演，讓熱氣球活動成為串聯高雄風景區與城市旅遊的特色亮點。高閔琳說明，擁有超多粉絲、最能展現高雄熱情城市意象，並曾遠赴日、韓、泰、越、菲律賓等海內外城市進行觀光推廣，並參與國際熱氣球嘉年華活動的觀光大使「高雄熊」，今年也將再度於「高雄愛 ‧ 月熱氣球」活動現場展示高達28公尺的高雄熊造型熱氣球，歡迎海內外遊客造訪高雄，前來欣賞季節限定美景。觀光局指出，田寮月世界以特殊泥岩惡地地形聞名，熱氣球與月世界特殊地景相互映襯，形成獨具高雄特色的觀光場景；推薦民眾前來「高雄愛 ． 月熱氣球」活動，順遊月世界地質景觀、田寮遊客中心及周邊特色景點，並品嚐泥岩冰淇淋、豆花、茶葉蛋等在地小吃及田寮土雞料理。愛河場次則結合高雄城市水岸景致與休閒氛圍，呈現不同於山城地景的港都風貌；誠摯推薦民眾漫步河畔、搭乘愛之船或貢多拉，欣賞熱氣球與城市景觀交織的獨特景致。「2026高雄愛 ‧ 月熱氣球」熱氣球繫留體驗票價每人500元，將於9月16日（三）中午12時起開放線上售票。繫留體驗時段將依當日氣候、氣流、溫度及日出日落等條件，由專業飛行團隊評估後決定，上午體驗時段約為6:00至8:00，下午約為16:00至17:30，實際場次及升空狀況以活動現場公告為準。觀光局提醒，熱氣球活動受天候條件影響，為確保民眾安全，若遇不適合升空之天候，將依專業飛行團隊評估調整活動安排，請民眾出發前留意活動最新資訊。更多高雄旅遊資訊，歡迎至「高雄旅遊網」官網，或追蹤官方Facebook、Instagram及「高雄GO！」APP查詢。