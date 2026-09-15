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▲周渝民、莊凱勛、陳澤耀、曾敬驊、謝章穎將一同角逐本屆金鐘視帝的寶座。（圖／記者王意馨攝）

🏆戲劇節目男主角獎入圍名單：

《第61屆金鐘獎》的完整入圍名單已於今（15）日舉辦的「戲劇及節目類金鐘獎入圍名單公布記者會」公開，本屆「戲劇節目男主角獎」將由周渝民（仔仔）、莊凱勛、陳澤耀、曾敬驊、謝章穎共同角逐視帝的寶座。稍早周渝民、陳澤耀、謝章穎也發表感言，周渝民僅以2字「謝謝」簡短表達，謝章穎則直呼起雞皮疙瘩，還搞笑透露外婆問他：「入圍有錢嗎？」陳澤耀開心感謝評審肯定，並恭喜所有入圍者。視帝入圍名單公開後，以《我們與惡的距離II》入圍的周渝民以兩字「謝謝」表達自己的心情；以《零日攻擊－蛇仔》入圍的謝章穎坦承得知入圍名單的那一瞬間，全身起雞皮疙瘩、心情也很複雜，並馬上跟一旁的外婆分享，結果外婆竟問他：「入圍有錢嗎？」祖孫可愛互動引發爆笑。曾敬驊這次以《如果我不曾見過太陽》角逐視帝寶座，他先感謝評審肯定後，表示：「謝謝一起完成《如果我不曾見過太陽》的工作夥伴們。」並預祝大家中秋節快樂。陳澤耀也憑藉《監所男子囚生記》入圍視帝，他開心喊：「金鐘獎我要來了，謝謝評審們的喜愛！非常難得入圍了金鐘獎，就得當作得獎的心情來分享自己喜悅。」並恭喜所有入圍者，感謝看過《監所男子囚生記》的所有人，「謝謝壹壹影業的信任，給我擔任高志耀的機會，謝謝各大資方的支持，謝謝導演，謝謝玩下娛樂和祐哥監製大大，監所的演員們和幕後工作人員們！那一年在監所玩得很開心，我想念監所的生活。」陳澤耀表示接下來會挑戰更多不同角色，讓大家看到不同自己，「謝謝大元娛樂和摩爾娛樂，這成長的路上有你們的照顧和陪伴，感恩！謝謝Vicky姐，我們可以去金鐘啦！」最後他忍不住自爆想上洗手間，搞笑表示因為怕錯過公布入圍名單時間，所以一直不敢去，「又怕把手機拿進洗手間，會緊張到掉進馬桶。」讓大家笑翻。周渝民《我們與惡的距離II》報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司莊凱勛《都市開基祖》報名單位：客家電視台陳澤耀《監所男子囚生記》報名單位：壹壹影業股份有限公司曾敬驊《如果我不曾見過太陽》報名單位：一諾影視娛樂股份有限公司謝章穎《零日攻擊－蛇仔》報名單位：零日文創股份有限公司