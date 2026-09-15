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謝章穎耕耘戲劇圈8年，剛出道時以國片《幸福城市》入圍金馬獎新演員獎，今（15）日再以劇集《零日攻擊－蛇仔》首度叩關金鐘視帝，對上曾敬驊、周渝民等強敵，他表示得知入圍當下起雞皮疙瘩，將喜悅分享給外婆，老人家竟問：「入圍有錢嗎？」今天下午，第61屆電視金鐘獎公布入圍名單，備受矚目的戲劇節目男主角獎由周渝民《我們與惡的距離II》、莊凱勛《都市開基祖》、陳澤耀《監所男子囚生記》、曾敬驊《如果不曾見過太陽》和謝章穎《零日攻擊－蛇仔》共同競逐。謝章穎得知自己入圍金鐘視帝大獎，第一時間表示「整個起雞皮疙瘩，內心覺得複雜」，他跟一旁的外婆分享喜訊，沒想到，外婆居然說「入圍有錢嗎」，讓謝章穎哭笑不得。第61屆金鐘獎頒獎典禮將於10月23日（節目類）、24日（戲劇類）晚間7點在台北流行音樂中心隆重登場，節目類典禮主持人為陳漢典，戲劇類是陳庭妮，夏和熙、謝雨芝（Dora）為節目類紅毯主持人，木木、石知田則是戲劇類紅毯主持人。