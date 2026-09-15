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▲基隆市警方於今（ 15 ）日下午火速將涉案的 27 歲陳男與 29 歲曾男逮捕歸案。（圖／翻攝畫面）

囂張炸毀歷史塑像！屁孩拍片比讚惹眾怒

▲屁孩們將戲謔玩耍過程拍片上傳至社群平台，甚至囂張合照比讚打卡，寫下「大將軍戰死了」等字句。（圖／翻攝畫面）

▲塑像被炸毀的情況通通被拍照下來打卡。（圖／翻攝畫面）

賀伯颱風重創十八羅漢洞！昔宗教樂園淪廢墟

▲基隆「十八羅漢洞」曾是老基隆人童年回憶中相當熱門的宗教主題樂園。（圖／GoogleMaps）

基隆市知名廢墟景點「十八羅漢洞」驚傳遭人惡意破壞！一群年輕人近期擅闖這處封閉多年的老景點，還攜帶爆裂物接連炸毀歷史人物及神像塑像，還將戲謔玩耍過程拍片上傳至社群平台，甚至囂張合照打卡，寫下「大將軍戰死了」等挑釁意味十足字句，惡搞影片曝光後引發網友熱議，不少人痛批：「會有報應！」對此，根據網路流傳的影片顯示，涉案男子手持白色塑膠袋，將疑似爆裂物塞入牆面上的塑像內，隨後現場爆出火光與巨響，塑像當場被炸落地面碎裂。更令人氣憤的是，這群年輕人不但沒有停手，反而拿出更大顆的爆裂物接連摧毀洞內多尊大型塑像，其中包括齊國名將田單等珍貴歷史人物。這些惡搞者在破壞過程中嬉笑錄影，甚至與殘骸合照比讚，並在影片中留下「這次換大顆的炸藥，把邪門大師兄做掉了」、「齊國名將終究抵不過現代高科技，大將軍戰死了」等輕浮文字。囂張行徑曝光後，網友紛紛痛批「會有報應」，涉案人見事態嚴重，也陸續將社群帳號關閉或改名以躲避外界追查。針對這起事件，基隆市警第二分局信六路派出所於今日上午 7 時許執行網路巡查時，主動發現了這段 2 名男子手持爆裂物炸毀塑像的影片。警方高度重視此案，立刻派員前往十八羅漢洞現場勘查，並迅速鎖定嫌犯身分，於今日下午火速將涉案的 27 歲陳姓男子及 29 歲曾姓男子逮捕到案。經警方初步調查， 2 人當天所使用的爆炸物確認為一般鞭炮，至於為何要擅闖封閉區域，並大肆破壞這些陪伴基隆人數十年的歷史塑像，詳細的犯案動機仍有待警方進一步偵訊釐清。十八羅漢洞起源於 1971 年，位於基隆市中正區三沙灣一帶、雲龍山及中正公園附近，早年由地方仕紳郭玉水先生興建，隸屬於聖濟宮，曾是老基隆人童年回憶中相當熱門的宗教主題樂園。洞內除了供奉多尊神明，更設有岳飛、春秋名將田單及「水淹金山寺」等豐富的歷史故事場景。不過，該景點在 1996 年受到賀伯颱風重創，內部設施嚴重受損後便停業封閉至今；近年來因荒廢後形成特殊的陰森氛圍，意外成為部分民眾口中的「廢墟探險」秘境，沒想到這一次卻成為網路屁孩想紅的惡搞對象。