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多家人工智慧（AI）巨頭企業高層警告AI快速發展可能帶來風險，雖然美國總統川普（Donald Trump）強力消毒AI末日論，但還是引爆投資人疑慮，造成股市波動。對此，丹麥經濟學家澤伯格（Henrik Zeberg）示警，認為美國經濟正走入一場由「K型復甦」與「AI泡沫」交織而成的超級風暴，未來恐重演2000年網路泡沫破裂的慘劇，甚至預估崩跌幅度可高達72％。根據《Business Insider》報導，澤伯格是投資公司Swissblock的資深宏觀策略師，他近日接受訪問時表示，根據個人研究商業週期20年所開發的經濟模型分析，美國經濟表面上亮眼的就業與GDP數據實為暴富階層與科技巨頭撐場的假象，底層消費力與實體經濟早已警訊頻傳。澤伯格強調，表面強勁的數據隱藏著嚴重扭曲，並提出3項警訊：：雖然非農就業增幅表面亮眼，但勞動力參與率已下探近50年低點，長領失業救濟者比例攀升至27％。先前的就業數據更遭遇大規模下修，顯示實體就業早已動搖。作為經濟引擎的房市因高利率運轉不靈，成屋銷售持續下滑，市場上積壓著近十年來最龐大的待售庫存。儲蓄率從2021年的9.5％驟降至3％，超過半數的中產階級表示無法負擔1000美元的突發支出。目前GDP成長幾乎全靠前5％的高所得者與IT投資撐場。澤伯格警告，「這絕非真正的繁榮。一旦消費者基本面瓦解，企業盈餘也將迎來斷崖式下跌」。澤伯格預測未來市場可能出現的4階段走勢：壞消息被解讀為降息利多，帶動美股「垂直式升空」。那斯達克100指數預計攀升至37000至39000點的歷史新高；加密貨幣與黃金同漲，美元走弱。就業市場全面惡化，美聯儲被迫降息，美元指數跌至93-94關鍵區間。隨後由科技巨頭財報失利等事件觸發，美股在3至4週內展開「暴力式殺盤」。市場嘗試逢低承接出現死貓跳（Fake bounce），但經濟已悄然進入衰退。私人信貸市場違約潮爆發，債券殖利率急速下挫。高槓桿與AI循環交易泡沫正式破裂，爆發黑天鵝事件。那斯達克100指數恐崩跌72％至10600點（重回2022年低點），全球資金將逃回美元避險。澤伯格提醒投資人，一旦發現以下兩大指標出現，即為市場逃命波訊號：意味著降息預期已完全反映，股市接近頂峰。顯示市場正為急劇的經濟衰退與恐慌性降息做定價。儘管華爾街主流觀點仍堅信AI熱潮能再維持數年，但隨著國際油價再度衝破每桶100美元大關、通膨陰霾籠罩，加上近期的AI末日論，市場對經濟前景的疑慮隨之增加。不過，澤伯格也補充指出，如果美債殖利率在目前的水準附近持續保持穩定，或者未來幾個月內美國住房與就業市場顯著回溫，他將重新考慮並修正自己的上述論點。