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潘孟安力挺陳翠蓮 喊話：面對歷史是台灣人的時代使命

國史館新任館長陳翠蓮昨（14）日上任時，批評有人要組「黨外大聯盟」，卻盜用、冒用過去民主運動的名號，恐讓民眾對民主體制失去信心，引發藍營不滿。總統府秘書長潘孟安今（15）日在臉書發文聲援陳翠蓮，對於許多民眾對這塊土地歷史的認識，仍受威權統治灌輸的觀點影響、政治認同依然存在分歧等見解，潘孟安直言「這正是我們必須嚴肅面對、也必須解答的時代課題。」針對國民黨批評陳翠蓮「枉為史官」，昨天負責監交的潘孟安表示，陳翠蓮在學術界深耕超過30年，願意選擇挺身而出接下國史館重擔。正如陳翠蓮所提出的問題，台灣民主化30多年，為什麼直到今天，許多民眾對這塊土地歷史的認識，仍受到威權統治灌輸的觀點影響？為什麼政治認同依然存在分歧？他認為，「這正是我們必須嚴肅面對、也必須解答的時代課題」。潘孟安細數從張炎憲、吳密察到陳儀深，歷任國史館長為國史館奠定深厚基礎，包括二二八與白色恐怖史料彙編、檔案數位化開放，以及《蔣中正日記》與《蔣經國日記》順利返台與出版等，「這些珍貴的成果，都是我們持續向前推進的養分」。潘孟安強調，建構全體國民的歷史共同體，勇敢探索並處理過去艱難的歷史，是這個時代台灣人的使命。他期盼國史館成為凝聚歷史的平台，引領大眾深化對台灣的認同，並堅定守護得來不易的民主體制。台灣基進黨主席王興煥也聲援陳翠蓮，認同她對台灣社會歷史認識停滯、政治語彙遭偷換概念等現象的觀察，並認為主因正是本土執政10多年來對轉型正義工程的輕忽，並指出三大問題，包括獨裁者蔣經國的歷史評價至今仍然曖昧、威權象徵轉型工程長期停留在表面，以及政治檔案解密後的究責工作始終未能觸及體制上游。王興煥強調，轉型正義不會因為執政者自稱本土政黨就自動完成，需要持續的政治意志與清晰的歷史論述。他呼籲賴清德正視這項課題，並反問，若執政者一再以社會共識尚未形成為由拖延轉型正義，又如何反過來責怪民眾對歷史的認識停滯不前？