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黃清龍拋新推論！郭禮伯晚年曾吐露「身世秘密」

章亞若與郭禮伯「7年情史」 隱瞞懷孕投向蔣經國

台北市長蔣萬安父親章孝嚴的身世之謎再度引發政壇與歷史圈關注，信民協會創會理事長黃清龍14日舉行新書發表會，公布其最新追查結果，指稱已故將軍郭禮伯晚年曾向兒子透露，章孝嚴其實是自己的親生骨肉。黃清龍並據此提出不同於過去主流說法的家族身世推論，認為若相關說法成立，章孝嚴當年改姓「蔣」的經過也將面臨重新檢視。黃清龍表示，關於章孝嚴的生父身分，過去曾流傳不同版本，而他此次透過資料查證及相關史料重新拼湊事件脈絡，將焦點鎖定在已故將軍郭禮伯身上。他指出，郭禮伯在1977年癌症末期住院期間，曾向兒子郭貽熹坦承，章孝嚴其實「是他的孩子」，並透露一段涉及章亞若、蔣經國及雙胞胎兒子的往事，但要求家人基於政治敏感性嚴格保密。黃清龍進一步引述郭貽熹出版的《我的父親郭禮伯》，認為這些內容讓過去長期存在的身世疑雲出現新的解讀方向。不過，相關說法涉及歷史人物私領域與家族關係，目前仍屬黃清龍根據資料提出的調查與推論。根據黃清龍的說法，章亞若生前與郭禮伯曾維持長達7年的地下情，而郭禮伯是蔣介石的得意門生，當時更受託指導其子蔣經國。然而，1941年7月，章亞若曾親口向郭禮伯表示自己懷孕了，郭禮伯也成為最早得知消息的人。不過，當時郭禮伯已將章亞若「託付」給蔣經國，面對三人之間的複雜關係，郭禮伯要章亞若暫時保密，待1個月過去再向蔣經國報喜，隔年生產時則以「7個月早產」說法處理。依照黃清龍的調查脈絡，郭禮伯當年之所以選擇從這段關係中抽身，可能是基於政治現實與對章亞若母子的考量，認為「孩子姓蔣比姓郭好」。值得注意的是，黃清龍也將焦點指向蔣經國過去留下的日記內容，其生前曾否認雙胞胎與自己存在血緣關係，更推託是亡友王繼春與「章姓女」未婚生子。不過，黃清龍分析，從相關時間線及資料交叉比對後，王繼春根本就不可能是生父，顯然蔣經國在日記中作假。