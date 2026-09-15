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太輕罪將可能不起訴或緩起訴

全台監所已超收4.6％

政府嚴打詐騙、毒駕案件，全台監獄及看守所收容人數突破6萬6000人，超收壓力日益嚴峻。對此，法務部長鄭銘謙日前在檢察長會議上要求全國檢察長，針對短期自由刑案件，應積極運用易科罰金、易服社會勞動等「易刑」替代處分，希望減少輕罪、輕刑受刑人入監，直接減輕監所收容負擔。鄭銘謙指出，為增加受刑人以罰金替代入監的彈性，法務部已修正《受刑人分期繳納罰金要點》，將原本易科罰金最多分8期、每期1個月的規定，延長至最多12期。此外，考量延長罰金分期繳納及易服社會勞動履行期間，可能增加檢察官及書記官的案件時限壓力，法務部今年8月底也修正《檢察機關辦案期限及防止稽延實施要點》。依新規定，罰金或易科罰金分期繳納期間，以及易服社會勞動的履行期間，都不計入刑事執行案件9個月的辦案期限，希望讓檢察機關能更積極運用替代處分，而非因辦案期限壓力要求受刑人直接入監。法務部官員表示，為減少輕罪、輕刑案件進入監所，檢察官在偵查階段，對情節輕微案件可依法作成不起訴或緩起訴處分；案件進入法院後，蒞庭檢察官也可向法官建請宣告緩刑。至於進入執行階段，執行檢察官則可針對6個月以下有期徒刑或拘役案件，強化運用易科罰金、易服社會勞動等措施。其中社會勞動每工作6小時，可折抵1日刑期，藉此降低短期自由刑受刑人實際入監的比例。監所超收問題近來也持續惡化。矯正署表示，配合國家治安政策，詐欺、毒駕案件收容量大幅增加，目前全台監所收容人數已超過6萬6000人，超收比例約4.6%，尤其西部監所因人口密度較高，處遇空間及人力不足情況更加嚴重。矯正署表示，除了從「前門」減少輕刑案件入監，也會從「後門」著手，針對短刑期、情節輕微且非屬危害民眾安全的案件，鼓勵採用易科罰金及社會勞動；同時加速審查符合資格者的假釋案件，讓低再犯風險、復歸成效良好的受刑人提早回歸社會。此外，面對監所人力與空間吃緊，矯正署也已推動多項紓緩措施，包括改善值勤環境、增設通風及降溫設備等，希望在降低收容壓力的同時，也減輕第一線管理人員的工作負擔。