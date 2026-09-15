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iOS 27更新後為何會發燙？系統還在背景忙碌

▲iOS 27更新後短暫發熱屬於正常現象，但若數天後待機時仍持續燙手，就要檢查是否有App異常執行。（圖／記者周淑萍攝）

更新後先觀察幾天！暫時發熱不用太緊張

iPhone出現「4種狀況」別再等

1.更新數天後，待機仍持續發燙

2.畫面跳出溫度警告

3.充電變慢或停止、螢幕自動變暗

4.異常耗電、效能下降持續未改善

▲iOS 27迎來Siri AI等重大功能更新，更新完成後的背景設定及資料整理，可能暫時增加手機運算負擔。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果iOS 27正式版今（15）日開放更新，不少用戶第一時間升級，卻發現iPhone機身溫度升高，甚至伴隨耗電速度變快，先別急著認定是更新災情，Apple說明，重大軟體更新完成後，系統仍會在背景整理資料、建立索引及進行設定，短暫影響電池續航力與散熱表現屬於正常現象。不過，若發熱持續數天仍未改善，或出現充電停止、螢幕變暗等4種狀況可能就有點問題了。iPhone雖然已經顯示iOS 27更新完成，也能正常操作，但系統相關工作可能仍在背景持續執行，包括重新整理照片與檔案索引、同步iCloud資料、更新App，以及完成新功能的設定等。這些作業會增加處理器負擔，因此可能造成機身溫度升高、耗電速度加快。Apple官方指出，完成軟體更新、初次設定裝置或從備份回復資料時，iPhone變熱皆屬正常情況；待背景工作結束後，機身便會逐漸降溫。根據Apple說明，更新後若發現電池續航力下降，建議先等待幾天再重新檢查。這段時間最好避免一邊充電一邊玩遊戲、長時間錄影或使用導航，也可暫時取下較厚的手機殼，並將iPhone放在通風、沒有陽光直射的環境中使用。不過，手機發熱並非全部都能歸因於系統更新。如果背景作業完成後，iPhone仍然持續燙手，甚至已影響充電或正常操作，就要留意可能是App異常、電池老化或系統問題。若已經更新數天，手機即使放著不用仍明顯發熱，就不太像單純的更新後背景作業。可先重新開機並更新所有App，再到「設定」→「電池」查看是否有特定App長時間執行背景活動。當畫面顯示「溫度：iPhone需要冷卻」，代表裝置內部溫度已超出正常操作範圍。Apple建議立即關閉裝置，移至遠離陽光直射的陰涼環境，等待機身自然冷卻；切勿放進冰箱或使用冰袋急速降溫，以免水氣凝結損壞零件。Apple指出，iPhone過熱時會啟動保護機制，可能出現有線或無線充電變慢、直接暫停充電、螢幕變暗或變黑等情況，相機閃光燈也可能暫時無法使用。若手機降溫後仍反覆發生，建議尋求Apple官方支援。如果更新數天後，手機仍在沒有大量使用的情況下快速掉電，並伴隨App卡頓、處理速度變慢或頻繁發熱，可進入「設定」→「電池」→「檢視所有電池用量」，確認耗電來源，同時檢查「電池健康度」，若系統顯示「服務」，就應考慮檢測或更換電池。