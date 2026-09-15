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模組玩法類似第一代 眾人超期待

▲《最後生還者》官方表示，不會再製作多人對戰遊戲，將專注在單人劇情上。（圖／Steam）

官方不開發 玩家自製被要求下架

Hey everyone, as you all know, the TLOU 2 Multiplayer mod that has been in development since January was supposed to release this month. Unfortunately I recently received a letter on behalf of Sony Interactive Entertainment requesting for the mod not to be released. Extremely sad that this never got to see the light of day but I hope you'll continue to follow me onto the next project, this time something of my own. Thank you all for the incredible amount of support over the last year. I hope to bring you something bigger and better soon!



— Speclizer (@Speclizer_) September 13, 2026

玩家社群自己開發的《最後生還者2》（The Last of Us Part II）PVP多人對戰模組（Mod），原本預計在本月推出，但現在確定沒辦法如期推出了，開發者Speclizer在社群平台上表示，目前收到索尼互動娛樂（SIE）寄出的官方信件，要求不能公開發行PVP對戰模組，消息一出，讓許多引頸期盼的玩家感到相當可惜。Mod開發者Speclizer今年1月開始，製作《最後生還者2》的PVP多人對戰模組，這個模組玩法接近《最後生還者》第一代的經典對戰模式，玩家可以使用《最後生還者2》角色，在劇情戰役場景中進行線上對戰。因為《最後生還者》開發公司頑皮狗2023年表示，停止開發官方多人線上獨立版遊戲，會專注於單人劇情遊戲，所以玩家自製的多人對戰模組，讓其他熱愛對戰的玩家相當期待。但Speclizer表示，日前他收到索尼互動娛樂的信件，要求不能公開發行PVP對戰模組，讓許多玩家很失望，Speclizer表示，感謝這段時間支持他的人，後續他會把重心轉向全新原創項目。外界也推測，對戰模組會被官方盯上的原因，很可能是模組曾在Patreon等平台接受付費贊助，有商業盈利的爭議，因此被官方要求下架。對戰模組被官方要求下架後，有玩家認為，這是索尼繼取消實體光碟後，又一次錯誤決定，官方不僅不打算開發多人對戰模式，又不准玩家自行開發，而且這款模組在好幾個月前就有報導和討論，索尼應該早就知道這款模組，卻在開發者要上線時才要求不能發售，這個做法讓人不太滿意。