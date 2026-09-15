我是廣告 請繼續往下閱讀

AI安全疑慮升溫 近8000億美元投資成市場焦點

外媒點名5檔「強力買進」 台積電、輝達入列

隨著AI業界出現放慢技術發展、加強安全監管的呼聲，投資人開始擔心科技巨頭龐大的AI基礎設施支出可能受到影響，加上美國10年期公債殖利率一度觸及5%，進一步壓抑成長股估值，人工智慧（AI）類股近日遭遇賣壓。不過投資研究機構認為，如果這波下跌只是市場情緒造成，而非企業獲利前景真正惡化，反而可能帶來布局機會，並點名輝達、台積電等5檔AI股票，給予最高等級「強力買進」（Strong Buy）評級。根據路透社報導，近期AI快速發展帶來的安全風險再度引發討論，包括Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）等業界人士呼籲放慢部分AI發展速度，爭取更多時間建立安全防護措施，也讓華爾街開始重新評估AI投資熱潮能否延續。據美國銀行（BofA Global Research）估算，微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta及甲骨文等AI大型雲端業者，今年資本支出合計預計高達7950億美元，2027年更可能突破1兆美元。這些資金大量流向晶片、伺服器及資料中心設備供應商，因此一旦AI發展速度放慢，相關「賣鏟子」企業也首當其衝。不過市場人士指出，目前尚未真正看到訂單或資料中心建設大規模取消，若AI安全規範更加明確，反而可能讓企業更有信心進行長期投資。在AI類股回檔之際，美國投資研究機構Zacks列出5檔評級為「Zacks Rank #1（Strong Buy）」的AI概念股，分別是輝達（Nvidia）、台積電（TSMC）、Arista Networks、戴爾科技（Dell Technologies）及慧與科技（Hewlett Packard Enterprise，HPE）。仍是AI晶片市場核心供應商，涵蓋GPU、網路設備及軟體。最新一季資料中心營收年增117%至890億美元，調整後毛利率達75%，公司並預估下一季營收可達1080億美元，顯示AI運算需求依舊強勁。則掌握AI晶片所需的先進製程。第二季以美元計算營收年增約34%至402億美元，毛利率達67.7%；8月營收更較去年同期大增53%，隨新一代製程逐步放量，需求仍維持強勢。AI伺服器需求強勁 戴爾訂單積壓達950億美元同樣獲得「強力買進」評級，其高速網路設備被大量運用於AI資料中心。第二季營收年增近38%至30.4億美元，調整後每股盈餘增加近40%，調整後營業利益率達49.9%，並推出1.6Tbps網路平台因應更高規格AI運算需求。則受惠AI伺服器需求爆發，最新一季AI伺服器營收翻倍至164億美元，尚未交付的AI伺服器訂單更創下950億美元紀錄。公司也將2027財年調整後每股盈餘預測從17.90美元大幅調升至25.50美元。則橫跨AI伺服器、網路與混合雲基礎設施，最新一季營收年增34%至122億美元，其中雲端與AI業務營業利益率從去年同期7%提高至17%。公司也調高2026財年調整後每股盈餘預測至3.75至3.85美元，自由現金流預估至少37.5億美元。Zacks另外點名美超微（Super Micro Computer）作為值得注意的AI股，同樣獲得「強力買進」評級。不過，分析認為，目前AI股同時面臨監管疑慮、美債殖利率攀升、油價上漲及Fed可能升息等多重壓力，因此即使企業基本面維持強勁，也不代表股價已經觸底。相較一次押注低點，若股價持續回檔、但企業獲利預期沒有明顯惡化，分批布局可能是相對穩健的策略。