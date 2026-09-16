台劇《忘了我記得》入圍第61屆金鐘獎13個獎項，成為黑馬，該劇由謝盈萱、秦漢主演，霍建華客串演出，劉若英擔任編導。講述生活不順的大齡女程樂樂（謝盈萱 飾）某天回家發現老爸失智，還翻出老爸的「遺書」，但打開之後發現根本只是願望清單，她哭著問爸爸為何這麼做，秦漢不改老頑童本色，告訴她如果不這樣的話，她根本不會看，用幽默的方式帶出生死話題，賺人熱淚，現在在Netflix可以觀賞全劇。
秦漢金句狂噴 入圍金鐘迷你劇集（電視電影）男主角獎
謝盈萱飾演生活不順的大齡女「程樂樂」，婚姻、工作都讓她心很累，某天接到爸爸被送進急診室的電話，急忙跑到醫院發現爸爸在調戲護理師，她告訴醫生爸爸就是一個老頑童，沒什麼好擔心，沒想到醫生告訴她，爸爸可能有失智症，一句「妳有多久沒回家了？」把她敲醒。
中年的程樂樂，踏上了解父親之旅，有次她翻到爸爸的「遺書」，急忙的打開看，才發現根本是「願望清單」，上面寫著去嘉明湖找外星人、再環島一次、修理自行車，讓程樂樂啞口無言，爸爸只調皮喊，「別人看爸爸的遺書，都會流淚的吧。」程樂樂當場飆粗口，「我流個屁淚啊！」
不過接下來秦漢說出許多父母的心聲，「你真的以為遺書是寫給活人看的？是寫給活人『偷看』用的，我寫簡訊給妳，妳都沒空看，我只好寫遺書了。」
《忘了我記得》Netflix熱播中
《忘了我記得》
劇情聚焦於關於每個家中深耕心底「記得」的溫馨故事。 故事圍繞著想成為脫口秀演員的程樂樂（謝盈萱 飾），白天在便利商店打工，過著日復一日的平凡生活， 卻沒想到人生考驗接連而來。一邊面對與丈夫（霍建華 飾）感情的挑戰，一邊處理父親（秦漢 飾）生活上的種種困境。這一連串的人生意外讓樂樂重新鼓起勇氣， 真實面對自己，在工作與生活中，打破並重新建構了自己和父親、 戀人、朋友的關係，全劇共8集，已在2025年5月23日於Netflix熱播中。
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謝盈萱飾演生活不順的大齡女「程樂樂」，婚姻、工作都讓她心很累，某天接到爸爸被送進急診室的電話，急忙跑到醫院發現爸爸在調戲護理師，她告訴醫生爸爸就是一個老頑童，沒什麼好擔心，沒想到醫生告訴她，爸爸可能有失智症，一句「妳有多久沒回家了？」把她敲醒。
中年的程樂樂，踏上了解父親之旅，有次她翻到爸爸的「遺書」，急忙的打開看，才發現根本是「願望清單」，上面寫著去嘉明湖找外星人、再環島一次、修理自行車，讓程樂樂啞口無言，爸爸只調皮喊，「別人看爸爸的遺書，都會流淚的吧。」程樂樂當場飆粗口，「我流個屁淚啊！」
不過接下來秦漢說出許多父母的心聲，「你真的以為遺書是寫給活人看的？是寫給活人『偷看』用的，我寫簡訊給妳，妳都沒空看，我只好寫遺書了。」
《忘了我記得》
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