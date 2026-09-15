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吳宗憲、Lulu（黃路梓茵）、陳漢典靠《綜藝大熱門》再闖金鐘獎，今（15）日確定入圍「綜藝節目主持人獎」，沒想到吳宗憲開心之餘，被問到去年得主小S、派翠克今年雙雙槓龜，他先替對方緩頰，表示入圍本來就是輪流、還是得交給評審決定，下一秒卻突然把黃子佼扯進來，直言：「但誰叫她當年跟那些不好的人如黃子佼來往。」一句話讓話題瞬間歪樓，也讓3人過往恩怨再次被搬上檯面，當年黃子佼狂對大小S說吳宗憲壞話，導致原本合作主持長達10年的雙方私下幾乎零往來，吳宗憲多年後談起此事仍直指：「這些問題都出在黃子佼這個人。」根據《壹蘋》報導，吳宗憲談到自己再闖金鐘，表示現在電視環境不景氣，他是中流砥柱，今年沒有得失心，要多給年輕人機會，而且現在網路崛起，看電視的人越來越少，「我就努力耕耘這一畝三分地。」Lulu也開心回應服務觀眾是她的日常，能再次入圍參與盛會，真的非常開心。不過吳宗憲這次雖然入圍，10月頒獎當天卻確定趕不上金鐘紅毯，原因是他早已排定到苗栗參加地方政府活動擔任表演嘉賓，目前正在協調演出時間，希望能提前上台，結束後立刻趕回台北，「我盡可能從苗栗殺回台北，不知道來不來得及，但現在先協調一下。」雖然不會走紅毯，但會想辦法趕上頒獎典禮。雖然得獎開心，吳宗憲被問到去年以《小姐不熙娣》拿下「綜藝節目主持人獎」的徐熙娣、派翠克，今年雙雙槓龜，他表示入圍或是得獎都是輪流轉，是評審決定的事，不好多做評論，卻歪樓說：「但誰叫她當年跟那些不好的人如黃子佼來往。」但吳宗憲不是討厭小S，如果真的恨S一家，他當年也不會讓吳姍儒臨危受命去接《小姐不熙娣》代班主持。其實吳宗憲與黃子佼的恩怨累積多年，自從黃子佼爆發「#MeToo」事件後，只要媒體問起黃子佼，吳宗憲幾乎沒少罵過，他曾直播透露自己過去與大小S一起主持節目長達10年，私下卻幾乎沒有交情，原因正是當時與小S交往的黃子佼，「他在她們姐妹中一直說我壞話、洗腦她們，除了阿雅沒有被洗腦，其他人都不太跟我說話，這些問題都出在黃子佼這個人。」吳宗憲更回憶，當年在台視做節目時，曾接到黃子佼來電，對方自稱找小模拍泳裝照出了狀況，希望若有媒體詢問能幫忙「口下留情」，後來他才得知事情原委，從此認定黃子佼是個爛咖，2人自1995年合作《天天樂翻天》後就形同陌路。第61屆金鐘獎頒獎典禮將於10月23日、24日晚間登場，今年「綜藝節目主持人獎」共有5組人馬入圍，除了《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、Lulu，還有《11點熱吵店》沈玉琳、Melody、《週末最強大》胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲、《全民星攻略》曾國城、蔡尚樺，以及《真料理兩鍋論》邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID（林柏昇）、溫妮（黃于恩）、丘涵。