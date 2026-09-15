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▲台北101董事長賈永婕，出席上任兩週年記者會。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲目前台北101觀景台仍正常營運，5樓買票區先封鎖改造，改為一樓先買票，未來要帶給旅客煥然一新的體驗。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲2025雙十國慶101煙火＋無人機表演秀。（圖／記者林柏年攝）

台北101今（15）日舉辦第十屆董總上任兩周年記者會，回顧過去兩年在辦公大樓、購物中心及觀景台的重要里程碑。董事長賈永婕表示，上任兩年來全力以赴，台北101今年1至8月業績已雙位數成長，全年營收及獲利可望創新高；談及3年一任的任期是否續任，她則笑回「很難說」，強調這是一份開心又有成就感的工作，但不是自己人生中一定要的追求「現在也有很多選擇」。賈永婕表示，兩年前上任時，外界曾問她想把台北101變成什麼樣子，當時心中的答案很簡單，就是「想讓世界看見台北101」，希望讓世界看見這座台灣最驕傲的地標，也讓大家為台灣喝采，「我們是很棒的國家」。她坦言，兩年前上任記者會時其實沒有說太多，因為當時感覺「沒有人要相信我」，但自己已經習慣面對質疑，因此告訴自己就是全力以赴。談到這兩年的工作，賈永婕也特別感謝台北101團隊。她表示，自己沒有很厲害的學經歷背景，但第一次看到101團隊時，就知道「他們比我強」，因此把團隊視為自己的「神隊友」，也特別感謝總經理一直實實在在陪在身邊。她笑說，這兩年確實也帶給總經理很多衝擊，但自己的工作哲學很簡單，「跟我工作一定要開心」。台北101董事長為三年一任，賈永婕目前執掌滿兩週年，談及是否續任，她表示「很難說」要看當時的心情，雖然這是一份很開心、有成就感的工作，但並沒有把續任這件事放在人生中「一定要」完成的目標，更笑喊：「美女是被追求的，我現在有很多選擇。」至於希望3年任期結束時，台北101會變成什麼樣子？賈永婕表示「我只是希望台北101能持續發揮影響力，成為代表台灣的地標，同時變得更加活潑、有趣，不希望大家看到的是一個『太僵硬』的台北101。」從實際成績來看，賈永婕表示，台北101目前營運表現非常好，2025年拿下全台營收最高「店王」，今年1至8月業績已有雙位數成長，表現優於原先預期，商場購物中心業績也相當強勁，全年營收及獲利「一定創新高」。除了商場表現，台北101觀景台也將迎來大幅改造。。目前台北101觀景台仍正常營運，5樓買票區先封鎖改造，改為一樓先買票，未來要帶給旅客煥然一新的體驗。至於今年國慶展演，賈永婕表示，去年首次舉辦後已累積不少經驗，今年從無人機起飛地點、方向到整體規劃都重新調整，無人機數量也增加至600台，搭配燈光展演，演出時間約14分鐘。由於信義計畫區高樓林立，無法採用數萬台無人機的大規模展演，因此會更著重無人機圖案及燈光展演的設計。賈永婕也坦言，相較於跨年煙火，自己其實更緊張國慶展演，主要是天候仍有先天限制，包括風速超過4級風就無法起飛、下雨也會影響演出。不過有了去年的經驗，今年團隊已更加熟悉各項細節，「我的團隊去年可以辦得那麼好，今年也沒問題」，自己也不會像去年那麼緊張。