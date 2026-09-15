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▲中華男籃對決日本是一場球風極為相似的對決，雙方都強調快速轉換與大量外線投射。（圖／名古屋亞運賽會提供）

禁區巨獸 亞歷克斯·柯克（Alex Kirk）

高砲塔射手 金近廉（Ren Kanechika）

全能大前鋒 川島悠翔（Yuto Kawashima）

▲柯克擁有強壯的身體素質與優異的防守站位意識，是球隊在禁區非常依賴的防守大閘與籃板保護者。（圖／名古屋亞運官方提供）

球員姓名 英文姓名 場上位置 身高 黑川虎徹 Kotetsu Kurokawa 後衛(G) 175cm 約翰·哈珀 John Harper Jr. 控球後衛(PG) 181cm 金近廉 Ren Kanechika 小前鋒(SF) 197cm 狩野富成* Toyoshige Kano 中鋒(C) 206cm 山崎一涉 Ibu Yamazaki 前鋒(F) 201cm 川島悠翔 Yuto Kawashima 大前鋒(PF) 201cm 津屋一球 Kazuma Tsuya 後衛(G) 190cm 小川敦也 Atsuya Ogawa 後衛(G) 190cm 謝亞佛幸樹 Avi Schafer 中鋒(C) 206cm 山內賈赫魯 Jaheru Yamauchi 前鋒(F) 190cm 亞歷克斯·柯克 Alex Kirk 中鋒(C) 211cm 高島紳司 Shinji Takashima 前鋒(F) 191cm

2026年名古屋亞運籃球賽事即將點燃戰火，日本男籃國家隊本屆並未派出最佳陣容，而多數是由年輕球員參戰，但仍派出了許多身材條件出色的好手出征，團隊平均身高為195（194.9），還有山﨑一渉、哈珀（John Harper Jr.）等體能勁爆的混血球員。中華隊上一屆在杭州亞運擊敗過日本，本屆要想達成「連三屆亞運晉級4強」的目標，就必須再次擊敗強敵。本屆亞運日本隊的主力陣容，主要圍繞著強大的歸化中鋒與幾位備受日本籃壇期待的年輕鋒線建立。本屆球隊主戰歸化球員霍金森（Joshua Hawkinson）並未出戰，而是由歸化中鋒柯克（Alex Kirk，211公分）與國家隊常客謝亞佛幸樹（Avi Schafer，206公分）以及21歲新星川島悠翔撐起內線。鋒線搖擺人方面，新生代射手金近廉與備受國際矚目的潛力大前鋒川島悠翔（Yuto Kawashima），以及旅美小將山崎一涉（Ibu Yamazaki），構築了兼具運動能力與外線火力的側翼防線。球隊後場陣容也相當豪華，混血控球後衛約翰·哈珀與黑川虎徹（Kotetsu Kurokawa）將承擔串聯球隊攻勢與控制節奏的重任。黑川虎徹具備極高的籃球智商與沉穩的賽場判斷力，他擅長利用驚人的速度切入突破，不僅擁有穩定的三分火力與出色的助攻串聯能力，在防守端更是以死纏爛打的貼身壓迫見長。哈珀雖無傲人身高，卻蘊含著驚人的爆發力與身體素質，實戰中甚至能屢次上演飛身灌籃美技。他的球風侵略性十足，能將優異的體能完美轉化為堅壁般的強悍防守，並擅長透過敏捷的轉換快攻展現強大的得分破壞力，兩人的多元球風無疑是日本隊後場的重要武器。面對這支陣容齊全的日本隊，中華男籃在交手時必須針對以下幾位球員與位置擬定特別的防守策略。▪️柯克擁有強壯的身體素質與優異的防守站位意識，是球隊在禁區非常依賴的防守大閘與籃板保護者。在進攻端，他非常願意進行苦工，擅長為後衛設立厚實的掩護，並且在擋拆後迅速順下接應攻擊籃框。柯克的攻擊範圍主要集中在油漆區）內，具備傳統長人的背框單打腳步，以及在籃下穩定的放球手感。但這也是他在國家隊地位不如霍金森的原因，後者球風更適合現代「魔球」，適合日本隊「5-Out」的打法，或許是中華隊可以加以著墨之處。▪️金近廉是日本新一代的優質延伸前鋒，擁有極快的出手速度與精準的三分球命中率。中華隊的側翼防守者絕對不能給予他太大的空檔，必須緊迫盯人，避免他下起「三分雨」帶起日本隊的一波流攻勢。▪️作為日本籃球極力栽培的超新星，川島悠翔擁有極佳的協調性與面框攻擊能力。他能切能投的球風，將嚴重考驗中華隊大前鋒位置的機動性與對位防守能力。