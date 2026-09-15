我是廣告 請繼續往下閱讀

看好AI商機 全年有望達到12%

美國AI巨頭近期紛紛喊出「AI末日論」，也就是AI將對於整體人類造成風險，呼籲各企業放緩 AI 前緣（Frontier AI）研發進程，並且注重AI資安防範。國發會主委葉俊顯表示，AI巨頭屬於在軟體、AI模型開發階段，而台灣主要是受惠於AI硬體，認為現階段的論調頂多只會造成短期波動，認為今年甚至有望摸到經濟成長率（GDP）12%。Anthropic 前員工、吹哨者考克森（Jacob Coxon）示警「AI可能很快毀滅人類」。而不約而同的是Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、xAI創辦人馬斯克（Elon Musk）及Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）等過去AI最大提倡者，都呼籲應該給AI上枷鎖，放緩 AI 前緣（Frontier AI）研發進程。而AI末日論持續發酵，市場擔憂資本支出降溫，連帶拖累晶片和記憶體類股，也連帶使美國費城半導體指數週一重挫5.86％。對此，葉俊顯認為，AI巨頭所提出限制部分是針對軟體面， 也就是模型開發及 資安部分，而台灣主要是靠硬體出口，認為前者可能會對於市場產生一定波動，但整體趨勢還是會回歸平穩，無論是台積電訂單或是伺服器大廠訂單，「其實到明年應該都OK的。」他表示，今年主計總處已經預估到今年GDP達到11.05%，民間機構甚至喊到11.6%，考量到台灣今年出口還是相當旺盛，可能會超越大家的想像，甚至摸到12%。