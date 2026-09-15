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台灣新購的F-16V遲遲未飛回台灣，引發外界關注！日本《共同社》12日報導，中國針對本月下旬預定在美國舉行的川習會，要求會面之前不要新批准對台灣出售武器，若批准新的軍售案，習近平可能放棄此次訪美行程。對此，軍事學者認為僅為臆測，多半是氣候因素；旅美學者則認為，若9月24日前F-16V飛不回來，除非國軍能給出更多合理原因，否則外界對於川普願意讓步北京多少有很多想像。我國對美採購F-16V首批2架次於8月21日飛抵夏威夷，按照慣例，兩架戰機應修整至少1天再飛往關島，隨後將美國空軍軍徽貼紙撕下後飛往台灣。但F-16V飛抵夏威夷後，疑似因附近颱風擦過，不利戰機返台，因而滯留逾兩周，而9月7日曾一度滑向跑道，但隨後又返回停機坪。而據《NOWNEWS今日新聞》掌握，F-16V原定上周飛抵台灣，國軍也派員到台東志航基地，沒想到卻臨時傳出「任務取消」，原因不明。軍事專家、國防院中共政軍所助理研究員許智翔表示，F16是相當成熟的機型，應該比較不容易在出廠之初就遭遇各種問題，遲遲未回台灣，多半是因為氣候因素，因為8月底，台灣、夏威夷周圍都有颱風，而不是因為「川習會」而不飛回台。許智翔說，若一開始就考量川習會，其實更不需要先把飛機飛到檀香山，礙於回台時間延後，剛好碰上川習會時間點，才會出現中國北京要求不准對台軍售而導致F16無法回台的臆測，兩者因素是交疊的。旅美學者翁履中則說，暫緩軍售其實不意外，事實上本來就是在暫緩中。但是跟F16沒飛回來是否有關，兩種不同情況的政治意涵差很大！他解釋到，北京已經知道川普願意暫緩，先拋出要求暫緩，對外，已經是北京有要求，美國會配合，面子上已經不輸！台灣F16飛不回來，如果跟北京要求有關，在川習二會前不要交貨，那就是川普政府為了要跟習近平見面，願意讓步更多。