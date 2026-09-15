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美國性感女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）過去曾因牛仔褲廣告遭左派與DEI份子出征，近期代言運動預測市場平台的Novig的廣告再度掀起議論，只見她已近乎全裸的姿態展示各種運動器材，包括拿著橄欖球遮擋傲人上圍。然而，這波廣告再度引發運動員不滿。根據衛報報導，這支由美國體育預測市場公司 Novig 推出的宣傳廣告中，史威尼幾乎沒穿上任何衣服，假裝參與多項體育運動。可看到史威尼抱著橄欖球遮擋傲人上圍、又坐在籃球框上，半裸趴在撞球桌，並以誘惑氣音提到，「但你不能交易這個，我只是躺在這看起來可口而已。」史威尼還在廣告中提到，「如果你覺得自己懂運動？那就證明給我看。Novig只提供體育服務」、「不拿戰爭、死亡、政治來押注，將純粹的體育競技賽事博弈留給用戶操作」；Novig則在官方X帳號發文，「已確認：Sydney Sweeney是懂球的」。這段廣告已有上千萬次觀看數量。然而，對於這段廣告，部分運動員發出譴責，退役奧運游泳金牌得主蒂特姆斯（Ariarne Titmus）表示，「看完這支廣告，我無法用言語形容我有多憤怒。這不僅是對每一位傾盡一生精進技藝的女性狠狠甩了一巴掌，更是對每一位熱愛體育本質——團隊合作、友誼、奉獻、卓越與團結——的女性的公然侮辱」。英國短跑名將、四屆歐洲冠軍亨特（Amy Hunt）則發文「這才是女性運動員的樣子：肌肉、努力、鮮血、汗水和眼淚。這是一個美好的夜晚。」前美國體操選手克萊默（Gracie Kramer）也批評廣告。她表示，女性運動員經常被簡化成身體，同時還必須努力爭取，才能讓外界認真看待她們真正具備的能力。儘管部分社群網路用戶認為怒火應指向 Novig 公司而非史威尼本人，但根據 Novig 官方聲明，史威尼不僅是該宣傳活動的代言人，更以「戰略合作夥伴與股東」的身份參與其中。衛報提到，Novig 與史威尼無疑是這波關注度的最大受益者，這種操作手法與 2025 年美國鷹母公司（American Eagle）引發眾怒的「史威尼擁有絕佳基因/牛仔褲（Sydney Sweeney has great jeans）」宣傳活動如出一轍。當時該廣告因涉嫌暗示優生學語言而遭到嚴厲批評，史威尼在一支現已刪除的影片中說道：「基因（Genes）由父母遺傳給後代，通常決定了髮色、性格甚至眼睛顏色等特徵。而我的牛仔褲（Jeans）是藍色的。」在該廣告釋出數月後，這位女演員承認她對爭議保持沉默只會「加劇分歧」。她當時表示：「說實話，我對大家的反應感到很意外。我反對仇恨與對立。」