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▲柯佳嬿、邵雨薇、楊貴媚、謝欣穎、鍾欣凌將一同角逐視后寶座。（圖／記者王意馨攝）

🏆戲劇節目女主角獎入圍名單：

《第61屆金鐘獎》的「戲劇節目女主角獎」入圍名單已在今（15）日公開，柯佳嬿再度入圍，將與邵雨薇、楊貴媚、謝欣穎、鍾欣凌角逐視后寶座。稍早謝欣穎得知入圍後，也感動表示：「能夠接演這個角色，是演員生涯裡非常珍貴的禮物。」楊貴媚也感謝所有人對自己的信任，「也謝謝每一位對戲敬業的演員，讓角色有了溫度。」楊貴媚這次以《我們與惡的距離II》入圍「戲劇節目女主角獎」，她也謝謝評審看見自己，以及幕後人員對她的信任，「謝謝大慕影藝林昱伶製作、江承恩總監和林君陽導演對我的信任，謝謝呂蒔媛老師寫出這麼深刻的人物，也謝謝每一位對戲敬業的演員，讓角色有了溫度。」楊貴媚感動表示對於入圍女主角，心裡滿滿的感謝，「因爲真正被看見的，不只是我，而是《與惡的距離II》劇組所有的工作同仁，我們一起完成的一個動人的故事。」謝欣穎也憑藉同劇角逐視后，她感動表示：「能夠接演這個角色，是演員生涯裡非常珍貴的禮物。」並感謝編劇、導演等幕後人員及電視台、製作團隊對自己的信任，「謝謝幕前幕後所有戰友們。」邵雨薇《動物園》報名單位：南瓜電影有限公司柯佳嬿《如果我不曾見過太陽》報名單位：一諾影視娛樂股份有限公司楊貴媚《我們與惡的距離II》報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司謝欣穎《我們與惡的距離II》報名單位：大慕影藝國際事業股份有限公司鍾欣凌《拜六禮拜》報名單位：中華電視股份有限公司