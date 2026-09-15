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于子育從重唱組合轉戰戲劇圈成績斐然，今（15）日公布的金鐘獎戲劇類入圍名單中，她以《我們與惡的距離II》入圍戲劇節目女配角獎，同時以《親密之海》獲得迷你劇集（電視電影）女配角獎的提名，本人激動大呼：「太不可思議了！心跳跳很快、又好像全世界都停止下來了！」得知雙料入圍，于子育謙虛表示，都是兩個強大團隊的功勞，感謝《親密之海》和《我們與惡的距離II》分別給她完全不同的角色，「謝謝你們的信任，讓我在表演的路上能更踏實的繼續走下去。」于子育說：「我告訴自己要平常心、但現在真的平常不了！很激動！兩個角色都有很深刻的旅程，都很辛苦很不容易、但也很值得，能同時入圍2項，真的很滿足很感恩，我都不知道我現在在說什麼了！謝謝大家啊！」第61屆金鐘獎頒獎典禮將於10月23日（節目類）、24日（戲劇類）晚間7點在台北流行音樂中心隆重登場，節目類典禮主持人為陳漢典，戲劇類是陳庭妮，夏和熙、謝雨芝（Dora）為節目類紅毯主持人，木木、石知田則是戲劇類紅毯主持人。