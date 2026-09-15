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針對外界關心大里垃圾掩埋場運作情形，台中市政府環保局今日澄清，該場為合法營運設施，目前剩餘容積尚有24萬立方公尺，設施容量無虞；對於現場暫存的3萬餘噸垃圾，市府已全面實施再生粒料覆蓋與定期消毒，後續將優先送往焚化廠去化，強調絕非任意棄置。環保局指出，市府近年投入資源提升營運管理，除定期監測地下水質、巡檢不透水布與消防設施外，更導入智慧化監控。透過擋土牆電子傾斜告警即時掌握結構穩定度；另也設置溫度監測與智慧車牌辨識，針對異常高溫提前預警降低火災風險，確保掩埋場運作安全嚴謹。環保局說，大里掩埋場為台中垃圾調度的關鍵場域，環保局秉持「多元去化、轉廢為能、落實管理」三原則，透過打包、轉運焚化及固體再生燃料（SRF）等方式處理。截至8月底已運回5,983公噸垃圾焚化、打包9,258公噸，並使用上萬噸再生粒料覆蓋裸露面，有效減少環境污染。