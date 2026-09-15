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嫌犯辯稱遭球棒攻擊

司法程序啟動：法官直言「離奇」

美國佛羅里達州一名50歲婦人因懷疑隔壁住戶與其丈夫存在不正當男女關係，涉嫌提著裝滿個人排洩物的塑膠容器闖入對方住處，並將其朝受害人頭臉部傾倒。涉案婦人目前已被警方依法逮捕並強制看管，後續恐面臨重罪起訴。根據邁阿密戴德郡警長辦公室（MDSO）的調查文件，這起案件發生於邁阿密花園西側的「皇家鄉村移動房屋公園」（Royal Country Mobile Homes）。50歲婦女里維拉（Yirsi Esperanza Machado Rivera）與受害者緊鄰而居，雙方共同分租同一輛分隔式拖車屋。事發當日傍晚6時許，里維拉前往隔壁敲門，待對方應門後，隨即開口指控對方勾引其丈夫。警方調查指出，里維拉隨後強行闖入室內推擠受害者，並將桶內預先積存的人類排洩物直接潑撒於受害者身上與臉部。現場目擊者向警方證實，嫌犯曾於案發前表明預謀利用排洩物進行報復。里維拉在接受警方訊問時則否認預謀潑糞與強行闖入的指控。她聲稱因家中衛生設備故障，才暫時使用容器收集排洩物，當時僅是為了處理廢棄物而與鄰居發生爭執，雙方衝突起因於廢棄物散發的異味。里維拉更主張自己才是受害者，指稱對方在口角期間持球棒重擊其頭部造成撕裂傷。然而，執法人員綜合現場證詞與事證後，並未採信里維拉的辯解，隨即將其逮捕到案。此案移送法辦後，提審法官格雷澤（Mindy Glazer）在開庭時直言案情極為罕見且荒謬，對被告僅因感情猜忌便採取極端手段侵入對方施暴施暴感到震驚。全案目前正由當地檢察機關進一步審理中，被告將在收押狀態下等待後續庭審。