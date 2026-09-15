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手機桌布換「比奇堡居民」爆慘況！傻眼變超衰

「誰再跟我說換比奇堡居民桌布會很順的試試看，換完打麻將50/20輸2450」、「不要再說比奇堡居民桌布會很好運了，根本就沒有......到底誰在亂傳這種桌布啦！」

▲萬惡的比奇堡居民手機桌布，有人換完順到不行，有人跟風換完超衰大傻眼。（圖/Threads）

不想要用「比奇堡居民」沒關係！丟給AI直接魔改：指令教學

▲把比奇堡居民桌布丟給AI下指令就可以各種魔改，網友發揮創意每張都是超級可愛！（圖/Threads）

魔改比奇堡居民桌布指令：

▲《NOWNEWS》記者實測把比奇堡居民桌布丟給AI魔改，輕鬆就能做出自己想要的手機桌布。（圖/Gemini AI製/記者張嘉哲製）

最近知名卡通《海綿寶寶》中的「比奇堡居民」桌布在社群爆紅，原本只是網友分享自己換了該張桌布之後順到不行，結果不少人實測之後發現運勢真的變順、財源廣進。不過近日卻爆出「比奇堡居民」桌布的慘況，許多人跟風換了之後，打麻將大爆輸錢、機車突然拋錨壞掉等，也真的有很多苦主現身，於是不少人也把原圖丟到AI去魔改，換到全新一張手機桌布，不管有沒有用，至少看了就開心！《NOWNEWS》記者也實測提供指令給大家參考，讓讀者也能更換自己想要的手機桌布哦！有許多網友在社群平台「Threads」貼文指出貼文曝光後，吸引超多苦主按讚表示「換完隔天機車直接莫名其妙拋錨，氣到直接換掉」、「我也是換完隔天機車就發不動」、「仔細看原圖片，那個收銀機寫0元是要怎麼財運好啦！」、「換完之後隔天開店一個客人都沒有，大傻眼」、「剛換沒幾天就摔倒縫好幾針，無言」、「真的蠻慘的換完打麻將輸錢，機車輪胎也被刺到釘子」。然而如果你是換「比奇堡居民」桌布很衰的人沒關係，你可以把這張原圖丟給AI直接魔改，像是有人就把它改成史奴比、三麗鷗、海賊王、蠟筆小新等樣式，甚至連TWICE的娃娃排隊也都有，就算桌布不能招來好運，至少每次手機打開時都能看得很開心！以下是記者實測丟給Gemini之後的指令，民眾可以參考後自己微調內容。大家可以用這個基礎的指令去更改背景、人物以及其他細節，記者實際測試之後完美把比奇堡餐廳變成辦公室的感覺，桌上也多了新台幣、結帳收銀台也有16888的吉利數字，如果不想用比奇堡居民的圖片，魔改一下你也可以擁有自己可愛風格的手機桌布哦！