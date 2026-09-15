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▲曹瑞原（如圖）與吳慷仁合作的新戲將於明年上線，讓人好奇屆時是否會報名金鐘獎？對此他笑說：「怎麼這樣問我？我當然要報啊，為什麽不報。」（圖／記者嚴俊強攝影）

第61屆金鐘獎今（15）日公布入圍名單，今年戲劇類824件、節目類883件作品參賽，稍早完整名單正式揭曉，《我們與惡》、《忘了我記得》成為大贏家，共入圍13項。影帝吳慷仁去年演出迷你劇集《親密之海》，然而連續2年卻放棄報名金鐘獎，對此恩師曹瑞原表示「他一直都表現很好。」或許是覺得自己沒有突破，又或者是想讓給其他人， 但以專業角度還是肯定他的。吳慷仁近年將演藝重心轉往中國，去年則演出迷你劇集《親密之海》，然而卻放棄報名金鐘獎，對此曾與吳慷仁合作《一把青》的恩師曹瑞原，今受訪時表示「他一直都表現很好。」或許是覺得自己沒有突破，又或者是想將機會讓給更多的人，尊重對方選擇，但就專業上還是肯定他的。另外，曹瑞原透露吳慷仁上週快閃回台，替新戲《時候》配音，原本因為時間關係無法抽空，沒想到臨時擠出時間返台，結束後又立刻飛走，讓曹瑞原稱讚他對工作敬業，「他在讓自己的專業能量更加豐盈。」被問到吳慷仁所有選擇會與他聊過嗎？曹瑞原則表示：「沒有啦！我沒有那麼閒啦！」透露兩人都是工作關係。與吳慷仁合作的新戲將於明年上線，讓人好奇屆時是否會報名金鐘獎？曹瑞原則笑說：「怎麼這樣問我？我當然要報啊，為什麽不報。」但一切還是要尊重吳慷仁個人意願。此外，提到台灣影視現況，曹瑞原感性表示「現在是台灣最好的時候。」認為國際對台灣的文化、生活環境充滿好奇，現在是文化輸出最好的時機，「大家一起讓台灣的軟實力往外走，這才是我們最該想的事情。」