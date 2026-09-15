我是廣告 請繼續往下閱讀

結束8年半連載 感謝粉絲支持

漫畫完結、動畫持續製作中 2027年推第三期

由日本漫畫家櫻井紀雄創作的漫畫《我內心的糟糕念頭》，在今（15）日迎來最終話，該漫畫在2018年3月開始連載，經過8年半後結束連載，漫畫最終單行本也預計11月6日在日本發售，對於作品完結，櫻井紀雄向讀者、粉絲們表達感謝之意。日本漫畫《我內心的糟糕念頭》由櫻井紀雄創作，2018年3月開始在網路漫畫平台《Champion Cross》連載，經過8年半後，今（15）日推出最後一話，漫畫完結單行本、第14集也預計在11月6日於日本發售。作品完結後，櫻井紀雄表示，感謝各位讀者、粉絲的支持，這8年多來，因為《我內心的糟糕念頭》讓他獲得許多珍貴的緣分，也讓他像主角市川京太郎一樣，因為各種相遇逐漸成長，希望《我內心的糟糕念頭》可以成為讀者心中的小小光芒。櫻井紀雄也希望讀者們，能繼續支持《我內心的糟糕念頭》第3期動畫、外傳等作品。《我內心的糟糕念頭》故事講述個性陰沉的少年市川京太郎，和深受大家喜愛、外表亮麗同學山田的青春校園戀愛喜劇。《我內心的糟糕念頭》曾2年入選「這本漫畫真厲害！」男性篇排行，「下一部漫畫大獎2020」網路漫畫部門第一名，《我內心的糟糕念頭》漫畫已經累積700萬本，電視動畫於2023年推出第一期，隔年再推出第二期，第三期動畫預計在2027年播出。