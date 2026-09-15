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《我們回家吧3》、《人生幹大事上山吧！台灣隊》、《樂團祭》以及《宇宙啦啦隊》今（15）日獲第61屆金鐘獎肯定，一口氣入圍「生活風格節目獎」、「生活風格節目主持人獎」、「實境節目獎」、「實境節目主持人獎」、「節目類導播獎」、「節目類燈光獎」等。其中曾寶儀以《我們回家吧3》再獲主持人獎提名，節目本身也入圍「生活風格節目獎」，她感性表示，3季節目已陪伴34位來賓踏上回家的路，「只有走得夠遠，才會明白家的意義與珍貴」。《我們回家吧3》入圍「生活風格節目獎」，主持人曾寶儀也以節目獲得「生活風格節目主持人獎」提名。得知入圍消息後，曾寶儀感性表示：「這三季，我們陪伴34位來賓踏上回家的路，也聆聽了34個屬於這片土地的故事。到了第三季，我們更有機會前往印尼與韓國，讓回家的路走得更深、更遠。影像不只記錄了許多看得見的美好，也訴說了那些看不見的連結與羈絆。」曾寶儀表示，身為節目主持人，能夠在一旁見證來賓真誠的傾訴與擁抱，是一件非常幸福的事。她也感謝一路支持節目的台灣大哥大、MyVideo、三立電視台、文化部、瑪菲司團隊，以及所有合作夥伴，「因為有大家的鼎力相助，才讓這個夢想可以一季一季延續，並且越做越大。」她也特別感謝每一位願意帶著節目團隊回家的來賓：「謝謝你們願意敞開自己，你們的故事，也療癒了每一顆想回家的心。更要感謝整個製作團隊，謝謝你們用真心接住這些美好，也接住了我」。最後，曾寶儀將這份入圍喜悅獻給三季以來始終支持節目的觀眾：「我們都在回家的路上，也陪伴彼此走過了一段難忘的旅程。只有走得夠遠，才會明白家的意義與珍貴。願每一個人都能找到回家的路，也找到那個真正心之所向的地方。」《人生幹大事上山吧！台灣隊》則同時入圍「實境節目獎」及「實境節目主持人獎」，主持群雷艾美、八弟（蕭志瑋）、黃仕傑及Max（楊盛堯）的表現獲得評審肯定。三立電視表示：「感謝台灣大哥大長期以實際行動支持台灣優質原創內容。《人生幹大事上山吧！台灣隊》歷經180天製作，拍攝足跡橫跨歐洲、亞洲及非洲三大洲，主持群親自挑戰世界級名峰，在嚴峻環境中展現最真實的體能考驗、團隊情感與冒險精神，打造台灣原創極限實境冒險節目的全新高度。」三立電視進一步表示，此次入圍金鐘獎，是對主持群及幕後製作團隊的莫大鼓勵，也感謝評審團看見團隊投入節目的心血，以及台灣原創實境內容走向國際的可能性。獲得「節目類導播獎」與「節目類燈光獎」提名的《樂團祭》，製作人周祐楷表示，「台灣一直都有很多不同風格、很有潛力的創作樂團，他們可能還沒有被世界看見，但一直都在默默努力、持續創作。所以我們一直希望，《樂團祭》不只是一個節目，而是一個能夠讓創作者被看見、被理解，也能夠真正進入產業的「加速器」。我們更希望，有一天台灣的音樂、影視與流行娛樂文化，不只是被台灣看見，而是有機會走向國際。」