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郭貽熹喊話蔣萬安驗DNA：我不會迴避、也沒理由拒絕

台北市長蔣萬安父親章孝嚴的身世爭議持續延燒，郭禮伯之子郭貽熹昨晚（14日）接受電視節目訪問時表示，父親生前曾向他透露「章孝嚴是我的孩子」；如今，若蔣萬安願意主動接受DNA檢驗，郭貽熹認為這是正面的事情「我沒有理由拒絕他」，更直言若能釐清身世，對全體台灣人也是好事。郭貽熹進一步分享，看到父親郭禮伯擔任桃園縣民政局長時留下的照片，再對照如今的蔣萬安及其兒子「大寶」蔣得立，三人的外貌與神態讓他印象深刻。郭貽熹表示，當時郭禮伯的年紀與現在的蔣萬安相仿，兩人也同樣曾擔任政府官員，「那個照片一看，我就震撼到了」，不僅樣貌相近，連表情、神態都讓他覺得十分神似。郭貽熹透露，郭禮伯生前留下回憶錄手稿及大量書信，而在他照顧父親最後3個月期間，父親也幾乎每天晚上向他談起過往，內容相當詳細。郭禮伯當時特別提醒兒子，1977年蔣經國已是行政院長，未來很可能接掌大位，因此不要急著對外公開，也不要大肆宣揚，應該看著以後的情況，「謹慎處理，用你的智慧去處理這件事」。郭貽熹表示，正因如此，他從1977年郭禮伯過世後，一直到2010年出版相關著作期間，都沒有刻意宣傳這段往事，但父親的遺言「一直在我腦海裡」。郭貽熹也強調，如果蔣萬安想通了，有意主動驗DNA，正視自己血緣的來源，那麼他不會迴避，也沒有理由拒絕，因為這是一件正面的事情，對全體台灣人來說也是好事。