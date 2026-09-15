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衛生所可買瘦瘦針 無處方箋販售仍挨罰

「瘦瘦針」近年成為減重市場熱門藥品，因屬醫師處方藥，經醫師開立處方箋才可使用。但台南新化區衛生所被爆出，向藥商購入780支相關藥品，但經食藥署及地方衛生局稽查，發現該衛生所所長未憑醫師處方供應藥品，已遭裁處10萬。而國內2年也已有破百件藥局或醫療院所違法販售。台南市新化區衛生所卻被爆出自去年7月起，以衛生所名義向藥商購入780支相關藥品，然而衛生所並未設有減重門診；台南市衛生局今年5月稽查、6月複查時，現場竟只剩5支，另有775支藥品未憑醫師處方供應。食藥署提到，衛生局依照已涉及違反《藥事法》第50條第1項及第92條第1項規定，裁處新台幣10萬元罰鍰。對於衛生所是否可購入相關藥品，根據藥事法施行細則第33條，藥事法第49條所稱不得買賣，包括不得將藥物供應非藥局、非藥商及非醫療機構。而衛生所為醫療機構，因此可購買藥物；違法為無處方販售部分。但除了國內的瘦瘦針亂象，盤點至今，除了透過網路社群平台，私下流通資訊外，食藥署統計自113年至今年6月，查獲累計124件藥局或醫療院所違法販售、而光是今年就已查獲違規80件。瘦瘦針的使用所造成不適，食藥署表示，自112年起接獲GLP-1受體促效劑用於體重控制的不良反應通報約54件，通報症狀包括腸胃不適、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等。食藥署再次強調，GLP-1受體促效劑注射劑均屬醫師處方藥，民眾應經醫師診察及專業評估後，依處方及醫囑使用，切勿透過非正規管道購買或自行施打，以免因使用不當或藥品來源不明而危害健康。